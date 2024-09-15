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Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, выяснили СМИ

Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, выяснили СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ

Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, выяснили СМИ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа в вопросе... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T18:08+0300

2024-09-15T18:08+0300

2024-09-15T18:08+0300

политика

сша

дональд трамп

камала харрис

экономика сша

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа в вопросе управления экономикой государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен изданием Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross. В ходе исследования респондентам задавали вопрос, кому они больше доверяют в управлении экономикой страны. При этом 44% опрошенных указали на Камалу Харрис, Дональда Трампа поддержали 42%. FT отметила, что таким образом Харрис увеличила свой отрыв на 1% по сравнению с августом, когда на этот же вопрос в ее поддержку высказались 42% опрошенных, а в поддержку Трампа — 41%. Отвечая на вопрос, какие факторы респонденты считают наиболее значимыми при решении, за чью кандидатуру голосовать на выборах президента США, 58% назвали экономические проблемы, такие как рабочие мечта и стоимость жизни. Опрос проводился в онлайн-формате с 11 по 12 сентября среди 1002 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

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сша, дональд трамп, камала харрис, экономика сша