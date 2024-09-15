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Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, выяснили СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, выяснили СМИ
Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, выяснили СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ
Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, выяснили СМИ
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа в вопросе... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T18:08+0300
2024-09-15T18:08+0300
политика
сша
дональд трамп
камала харрис
экономика сша
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа в вопросе управления экономикой государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен изданием Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross. В ходе исследования респондентам задавали вопрос, кому они больше доверяют в управлении экономикой страны. При этом 44% опрошенных указали на Камалу Харрис, Дональда Трампа поддержали 42%. FT отметила, что таким образом Харрис увеличила свой отрыв на 1% по сравнению с августом, когда на этот же вопрос в ее поддержку высказались 42% опрошенных, а в поддержку Трампа — 41%. Отвечая на вопрос, какие факторы респонденты считают наиболее значимыми при решении, за чью кандидатуру голосовать на выборах президента США, 58% назвали экономические проблемы, такие как рабочие мечта и стоимость жизни. Опрос проводился в онлайн-формате с 11 по 12 сентября среди 1002 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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сша, дональд трамп, камала харрис, экономика сша
Политика, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, экономика США
18:08 15.09.2024
 
Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, выяснили СМИ

Опрос FT: Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа в вопросе управления экономикой государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен изданием Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross.
В ходе исследования респондентам задавали вопрос, кому они больше доверяют в управлении экономикой страны. При этом 44% опрошенных указали на Камалу Харрис, Дональда Трампа поддержали 42%.
FT отметила, что таким образом Харрис увеличила свой отрыв на 1% по сравнению с августом, когда на этот же вопрос в ее поддержку высказались 42% опрошенных, а в поддержку Трампа — 41%.
Отвечая на вопрос, какие факторы респонденты считают наиболее значимыми при решении, за чью кандидатуру голосовать на выборах президента США, 58% назвали экономические проблемы, такие как рабочие мечта и стоимость жизни.
Опрос проводился в онлайн-формате с 11 по 12 сентября среди 1002 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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ПолитикаСШАДональд ТрампКамала Харрисэкономика США
 
 
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