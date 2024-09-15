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В минэнерго назвали страны, из которых Украина импортирует электроэнергию - 15.09.2024, ПРАЙМ
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В минэнерго назвали страны, из которых Украина импортирует электроэнергию
В минэнерго назвали страны, из которых Украина импортирует электроэнергию - 15.09.2024, ПРАЙМ
В минэнерго назвали страны, из которых Украина импортирует электроэнергию
Украина в ближайшее время планирует импортировать электроэнергию из пяти стран - Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, заявили в минэнерго страны. | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T11:11+0300
2024-09-15T11:42+0300
энергетика
украина
электроэнергия
импорт
европа
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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Украина в ближайшее время планирует импортировать электроэнергию из пяти стран - Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, заявили в минэнерго страны. "Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится", - утверждают в ведомстве. Соответствующие сообщения опубликованы в Telegram-канале министерства. Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко признавал, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По словам Галущенко, этого может не хватить, чтобы пережить зиму. При этом импорта электроэнергии не хватает, чтобы полностью покрыть дефицит.
https://1prime.ru/20240912/ukrenergo-851522663.html
украина
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украина, электроэнергия, импорт, европа
Энергетика, УКРАИНА, электроэнергия, импорт, ЕВРОПА
11:11 15.09.2024 (обновлено: 11:42 15.09.2024)
 
В минэнерго назвали страны, из которых Украина импортирует электроэнергию

Минэнерго: Украина импортирует энергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМирновская ВЭС
Мирновская ВЭС - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Украина в ближайшее время планирует импортировать электроэнергию из пяти стран - Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, заявили в минэнерго страны.
"Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится", - утверждают в ведомстве. Соответствующие сообщения опубликованы в Telegram-канале министерства.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко признавал, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По словам Галущенко, этого может не хватить, чтобы пережить зиму. При этом импорта электроэнергии не хватает, чтобы полностью покрыть дефицит.
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ЭнергетикаУКРАИНАэлектроэнергияимпортЕВРОПА
 
 
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