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В минэнерго назвали страны, из которых Украина импортирует электроэнергию

В минэнерго назвали страны, из которых Украина импортирует электроэнергию - 15.09.2024, ПРАЙМ

В минэнерго назвали страны, из которых Украина импортирует электроэнергию

Украина в ближайшее время планирует импортировать электроэнергию из пяти стран - Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, заявили в минэнерго страны. | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T11:11+0300

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энергетика

украина

электроэнергия

импорт

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Украина в ближайшее время планирует импортировать электроэнергию из пяти стран - Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, заявили в минэнерго страны. "Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится", - утверждают в ведомстве. Соответствующие сообщения опубликованы в Telegram-канале министерства. Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко признавал, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По словам Галущенко, этого может не хватить, чтобы пережить зиму. При этом импорта электроэнергии не хватает, чтобы полностью покрыть дефицит.

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украина, электроэнергия, импорт, европа