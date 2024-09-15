https://1prime.ru/20240915/embargo-851576507.html

Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением

Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением - 15.09.2024, ПРАЙМ

Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением

Введение продовольственного эмбарго было рискованным решением, однако за прошедшие годы Россия смогла полностью импортозаместить весь ассортимент поставляемого... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T13:05+0300

2024-09-15T13:05+0300

2024-09-15T13:32+0300

экономика

импортозамещение

россия

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ПРАЙМ, 15 сен - ПРАЙМ. Введение продовольственного эмбарго было рискованным решением, однако за прошедшие годы Россия смогла полностью импортозаместить весь ассортимент поставляемого Западом продовольствия собственными продуктами питания, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Как показала практика, нет худа без добра", - объяснил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью размещено в его Telegram-канале.Пресс-секретарь добавил, что России нужно энергично работать на мировых рынках, несмотря на санкции, потому что свято место пусто не бывает."Рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный, потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова... Место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие, и место нашей нефти, займет другая нефть, и так далее и тому подобное", - сказал он."И поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках с тем, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения, сохранять наши позиции", - добавил Песков.

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импортозамещение, россия