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Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением
Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением - 15.09.2024, ПРАЙМ
Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением
Введение продовольственного эмбарго было рискованным решением, однако за прошедшие годы Россия смогла полностью импортозаместить весь ассортимент поставляемого... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T13:05+0300
2024-09-15T13:05+0300
2024-09-15T13:32+0300
экономика
импортозамещение
россия
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ПРАЙМ, 15 сен - ПРАЙМ. Введение продовольственного эмбарго было рискованным решением, однако за прошедшие годы Россия смогла полностью импортозаместить весь ассортимент поставляемого Западом продовольствия собственными продуктами питания, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Как показала практика, нет худа без добра", - объяснил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью размещено в его Telegram-канале.Пресс-секретарь добавил, что России нужно энергично работать на мировых рынках, несмотря на санкции, потому что свято место пусто не бывает."Рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный, потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова... Место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие, и место нашей нефти, займет другая нефть, и так далее и тому подобное", - сказал он."И поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках с тем, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения, сохранять наши позиции", - добавил Песков.
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импортозамещение, россия
Экономика, импортозамещение, РОССИЯ
Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением
Песков: России удалось импортозаместить своими продуктами ограниченное продовольствие
ПРАЙМ, 15 сен - ПРАЙМ. Введение продовольственного эмбарго было рискованным решением, однако за прошедшие годы Россия смогла полностью импортозаместить весь ассортимент поставляемого Западом продовольствия собственными продуктами питания, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как показала практика, нет худа без добра", - объяснил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью размещено в его Telegram-канале.
Пресс-секретарь добавил, что России нужно энергично работать на мировых рынках, несмотря на санкции, потому что свято место пусто не бывает.
"Рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный, потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова... Место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие, и место нашей нефти, займет другая нефть, и так далее и тому подобное", - сказал он.
В Кремле прокомментировали ограничение поставок урана, титана и никеля
"И поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках с тем, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения, сохранять наши позиции", - добавил Песков.