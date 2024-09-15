Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением - 15.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240915/embargo-851576507.html
Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением
Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением - 15.09.2024, ПРАЙМ
Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением
Введение продовольственного эмбарго было рискованным решением, однако за прошедшие годы Россия смогла полностью импортозаместить весь ассортимент поставляемого... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T13:05+0300
2024-09-15T13:32+0300
экономика
импортозамещение
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938387_0:49:3303:1906_1920x0_80_0_0_c84bb231f1213be8ffecf9244571d5d0.jpg
ПРАЙМ, 15 сен - ПРАЙМ. Введение продовольственного эмбарго было рискованным решением, однако за прошедшие годы Россия смогла полностью импортозаместить весь ассортимент поставляемого Западом продовольствия собственными продуктами питания, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Как показала практика, нет худа без добра", - объяснил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью размещено в его Telegram-канале.Пресс-секретарь добавил, что России нужно энергично работать на мировых рынках, несмотря на санкции, потому что свято место пусто не бывает."Рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный, потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова... Место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие, и место нашей нефти, займет другая нефть, и так далее и тому подобное", - сказал он."И поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках с тем, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения, сохранять наши позиции", - добавил Песков.
https://1prime.ru/20240915/postavki-851576601.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938387_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1ccf564809121c0aa38f56923164f28e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
импортозамещение, россия
Экономика, импортозамещение, РОССИЯ
13:05 15.09.2024 (обновлено: 13:32 15.09.2024)
 
Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением

Песков: России удалось импортозаместить своими продуктами ограниченное продовольствие

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАЙМ, 15 сен - ПРАЙМ. Введение продовольственного эмбарго было рискованным решением, однако за прошедшие годы Россия смогла полностью импортозаместить весь ассортимент поставляемого Западом продовольствия собственными продуктами питания, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как показала практика, нет худа без добра", - объяснил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью размещено в его Telegram-канале.
Пресс-секретарь добавил, что России нужно энергично работать на мировых рынках, несмотря на санкции, потому что свято место пусто не бывает.
"Рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный, потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова... Место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие, и место нашей нефти, займет другая нефть, и так далее и тому подобное", - сказал он.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
В Кремле прокомментировали ограничение поставок урана, титана и никеля
13:06
"И поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках с тем, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения, сохранять наши позиции", - добавил Песков.
 
ЭкономикаимпортозамещениеРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала