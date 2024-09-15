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Российским футбольным клубам предложили переводить средства на нужды СВО - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Российским футбольным клубам предложили переводить средства на нужды СВО
Российским футбольным клубам предложили переводить средства на нужды СВО - 15.09.2024, ПРАЙМ
Российским футбольным клубам предложили переводить средства на нужды СВО
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило главам футбольных клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассмотреть возможность перевода части... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T15:31+0300
2024-09-15T15:32+0300
россия
футбол
сво
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило главам футбольных клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассмотреть возможность перевода части денег, которые идут на трансферные сделки, на поддержку СВО. "Уважаемые руководители футбольных клубов Российской Премьер-Лиги! Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обращает ваше внимание на важность поддержки российских бойцов, участвующих в Специальной военной операции (СВО)", — сказано в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что в последнее время наблюдаются значительные финансовые вложения клубов лиги в покупку зарубежных игроков, что вызывает обеспокоенность в обществе. Предлагается рассмотреть возможность обязательного перечисления части средств, выделяемых на трансферные сделки, на поддержку наших военнослужащих, участвующих в СВО. Также предлагается: ввести минимальную долю от трансферных сделок, направляемую на нужды бойцов СВО; оказать поддержку семьям погибших и пострадавших участников СВО; разработать механизм регулярного взаимодействия футбольных клубов с общественными организациями для координации такой помощи. "Миллионы на... заморских футболистов, а что для наших парней, защищающих Родину? ... Давайте часть этих сумм направим на помощь бойцам СВО! Настоящий патриотизм ... в реальных делах!", — заявил в беседе с РИА Новости председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.
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россия, футбол, сво
РОССИЯ, футбол, СВО
15:31 15.09.2024 (обновлено: 15:32 15.09.2024)
 
Российским футбольным клубам предложили переводить средства на нужды СВО

"Ветераны России" предложили футбольным клубам РПЛ направить деньги на нужды СВО

© fotolia.com / Vividz Foto %Мячик
%Мячик - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© fotolia.com / Vividz Foto
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило главам футбольных клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассмотреть возможность перевода части денег, которые идут на трансферные сделки, на поддержку СВО.
"Уважаемые руководители футбольных клубов Российской Премьер-Лиги! Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обращает ваше внимание на важность поддержки российских бойцов, участвующих в Специальной военной операции (СВО)", — сказано в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что в последнее время наблюдаются значительные финансовые вложения клубов лиги в покупку зарубежных игроков, что вызывает обеспокоенность в обществе. Предлагается рассмотреть возможность обязательного перечисления части средств, выделяемых на трансферные сделки, на поддержку наших военнослужащих, участвующих в СВО.
Также предлагается: ввести минимальную долю от трансферных сделок, направляемую на нужды бойцов СВО; оказать поддержку семьям погибших и пострадавших участников СВО; разработать механизм регулярного взаимодействия футбольных клубов с общественными организациями для координации такой помощи.
"Миллионы на... заморских футболистов, а что для наших парней, защищающих Родину? ... Давайте часть этих сумм направим на помощь бойцам СВО! Настоящий патриотизм ... в реальных делах!", — заявил в беседе с РИА Новости председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.
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