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Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении украинского конфликта - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении украинского конфликта
Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении украинского конфликта - 15.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении украинского конфликта
Слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о быстром завершении им конфликта на Украине являются всего лишь предвыборными... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T20:01+0300
2024-09-15T20:19+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
конфликт
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о быстром завершении им конфликта на Украине являются всего лишь предвыборными обещаниями, которые "иногда не совсем реальны", заявил в интервью CNN Владимир Зеленский. Ранее Трамп на теледебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис сказал, что намерен остановить украинский конфликт и спасти жизни людей, "которых без необходимости убивают миллионами". До этого он не раз заявлял, что сможет урегулировать данный конфликт в течение одного дня. Отвечая на вопрос, что он думает о словах Трампа о быстром окончании украинского конфликт, Зеленский заявил, что не может понять его сегодня, так как не знает "всех деталей, что он имеет в виду". По словам Зеленского, его позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания — это предвыборные послания, которые иногда "не совсем реальны". Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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владимир зеленский, дональд трамп, конфликт
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, конфликт
20:01 15.09.2024 (обновлено: 20:19 15.09.2024)
 
Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении украинского конфликта

Зеленский назвал заявления Трампа по Украине предвыборными обещаниями

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о быстром завершении им конфликта на Украине являются всего лишь предвыборными обещаниями, которые "иногда не совсем реальны", заявил в интервью CNN Владимир Зеленский.
Ранее Трамп на теледебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис сказал, что намерен остановить украинский конфликт и спасти жизни людей, "которых без необходимости убивают миллионами". До этого он не раз заявлял, что сможет урегулировать данный конфликт в течение одного дня.
Отвечая на вопрос, что он думает о словах Трампа о быстром окончании украинского конфликт, Зеленский заявил, что не может понять его сегодня, так как не знает "всех деталей, что он имеет в виду". По словам Зеленского, его позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания — это предвыборные послания, которые иногда "не совсем реальны".
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
Украина пока не получила разрешение бить вглубь России, заявил Зеленский
19:49
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийДональд Трампконфликт
 
 
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