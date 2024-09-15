https://1prime.ru/20240915/konflikt-851581968.html

Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении украинского конфликта

Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении украинского конфликта - 15.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский прокомментировал слова Трампа о завершении украинского конфликта

Слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о быстром завершении им конфликта на Украине являются всего лишь предвыборными... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T20:01+0300

2024-09-15T20:01+0300

2024-09-15T20:19+0300

политика

владимир зеленский

дональд трамп

конфликт

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о быстром завершении им конфликта на Украине являются всего лишь предвыборными обещаниями, которые "иногда не совсем реальны", заявил в интервью CNN Владимир Зеленский. Ранее Трамп на теледебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис сказал, что намерен остановить украинский конфликт и спасти жизни людей, "которых без необходимости убивают миллионами". До этого он не раз заявлял, что сможет урегулировать данный конфликт в течение одного дня. Отвечая на вопрос, что он думает о словах Трампа о быстром окончании украинского конфликт, Зеленский заявил, что не может понять его сегодня, так как не знает "всех деталей, что он имеет в виду". По словам Зеленского, его позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания — это предвыборные послания, которые иногда "не совсем реальны". Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://1prime.ru/20240915/zelenskiy-851581779.html

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владимир зеленский, дональд трамп, конфликт