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Популярный кроссовер Hyundai вернулся в Россию по приятной цене - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Популярный кроссовер Hyundai вернулся в Россию по приятной цене
Популярный кроссовер Hyundai вернулся в Россию по приятной цене - 15.09.2024, ПРАЙМ
Популярный кроссовер Hyundai вернулся в Россию по приятной цене
Легендарный кроссовер Hyundai ix35 вновь стал доступен на российском рынке. Его завезли частные продавцы и некоторые дилеры, сообщает издание "Автоновости дня". | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T14:34+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Легендарный кроссовер Hyundai ix35 вновь стал доступен на российском рынке. Его завезли частные продавцы и некоторые дилеры, сообщает издание "Автоновости дня".Так, один из московских дилеров предлагает авто в стандартном оснащении, которое включает в себя системы климат- и круиз-контроля, запуск мотора через кнопку, камеру заднего вида, светодиодные фары и ряд других приятных дополнений функционала.Стоимость кроссовера в Москве стартует от 2 700 000 рублей. В издании отметили доступность автомобиля, чья цена не превышает стоимость многих "китайцев".Его также можно приобрести и в других городах - в Екатеринбурге (от 2 849 000 рублей), Барнауле ( от 2 900 000 рублей), Твери (за 3 195 000 рублей) и других по более высокой стоимости.
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авторынок рф, дилерский центр
авторынок РФ, дилерский центр
14:34 15.09.2024 (обновлено: 14:45 15.09.2024)
 
Популярный кроссовер Hyundai вернулся в Россию по приятной цене

"АД": Кроссовер Hyundai ix35 снова в России по цене от 2,7 млн рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль Hyundai ix35
Автомобиль Hyundai ix35 - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Легендарный кроссовер Hyundai ix35 вновь стал доступен на российском рынке. Его завезли частные продавцы и некоторые дилеры, сообщает издание "Автоновости дня".
Так, один из московских дилеров предлагает авто в стандартном оснащении, которое включает в себя системы климат- и круиз-контроля, запуск мотора через кнопку, камеру заднего вида, светодиодные фары и ряд других приятных дополнений функционала.
Стоимость кроссовера в Москве стартует от 2 700 000 рублей. В издании отметили доступность автомобиля, чья цена не превышает стоимость многих "китайцев".
Его также можно приобрести и в других городах - в Екатеринбурге (от 2 849 000 рублей), Барнауле ( от 2 900 000 рублей), Твери (за 3 195 000 рублей) и других по более высокой стоимости.
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
В Россию привезли новый бюджетный седан от Toyota
14:06
 
авторынок РФдилерский центр
 
 
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