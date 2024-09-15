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Эксперт назвал мессенджеры, которые могут стать аналогом Telegram - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал мессенджеры, которые могут стать аналогом Telegram
Эксперт назвал мессенджеры, которые могут стать аналогом Telegram - 15.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал мессенджеры, которые могут стать аналогом Telegram
В России альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar; эти сервисы могут стать платформой не только для личного общения, но и для... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T09:45+0300
2024-09-15T09:48+0300
персональные данные
мессенджеры
мессенджер telegram
доступ к данным
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. В России альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar; эти сервисы могут стать платформой не только для личного общения, но и для рабочих чатов, считает эксперт НТИ Игорь Бедеров."Здесь мы можем говорить о таких изначально защищенных мессенджерах, как Element, Jabber и Briar, которые также можно разместить на собственных серверных мощностях и снабдить внешним шифрованием данных, что обеспечит их практически стопроцентную конфиденциальность, кроме случаев изъятия самих серверов", - пояснил эксперт. Он также выделил мессенджер eXpress, который часто используется в корпоративной среде.Своим мнением относительно перспектив замещения Telegram поделился заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Ворони. Так, он подчеркнул, что сервисов, которые полностью защищают пользователей от утечек личных данных, на сегодняшний день не существует. Мошенники могут получить доступ к перепискам, взломав аккаунт, например, через фишинговую ссылку или перехват отправленных кодов-подтверждений для входа.Он также добавил, что многие пользователи пренебрегают правилами цифровой гигиены, используя рабочие аккаунты для личного общения. Таким образом может происходить утечка данных, паролей, а также иной конфиденциальной информации. "Также доступ к личной переписке могут получить правоохранительные органы по решению суда", - предупредил Воронин.
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персональные данные, мессенджеры, мессенджер telegram, доступ к данным
персональные данные, мессенджеры, мессенджер Telegram, доступ к данным
09:45 15.09.2024 (обновлено: 09:48 15.09.2024)
 
Эксперт назвал мессенджеры, которые могут стать аналогом Telegram

Бедеров: альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. В России альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar; эти сервисы могут стать платформой не только для личного общения, но и для рабочих чатов, считает эксперт НТИ Игорь Бедеров.
"Здесь мы можем говорить о таких изначально защищенных мессенджерах, как Element, Jabber и Briar, которые также можно разместить на собственных серверных мощностях и снабдить внешним шифрованием данных, что обеспечит их практически стопроцентную конфиденциальность, кроме случаев изъятия самих серверов", - пояснил эксперт. Он также выделил мессенджер eXpress, который часто используется в корпоративной среде.
Своим мнением относительно перспектив замещения Telegram поделился заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Ворони. Так, он подчеркнул, что сервисов, которые полностью защищают пользователей от утечек личных данных, на сегодняшний день не существует.
Мошенники могут получить доступ к перепискам, взломав аккаунт, например, через фишинговую ссылку или перехват отправленных кодов-подтверждений для входа.
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Он также добавил, что многие пользователи пренебрегают правилами цифровой гигиены, используя рабочие аккаунты для личного общения. Таким образом может происходить утечка данных, паролей, а также иной конфиденциальной информации. "Также доступ к личной переписке могут получить правоохранительные органы по решению суда", - предупредил Воронин.
 
персональные данныемессенджерымессенджер Telegramдоступ к данным
 
 
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