https://1prime.ru/20240915/messendzher-851574613.html

Эксперт назвал мессенджеры, которые могут стать аналогом Telegram

Эксперт назвал мессенджеры, которые могут стать аналогом Telegram - 15.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал мессенджеры, которые могут стать аналогом Telegram

В России альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar; эти сервисы могут стать платформой не только для личного общения, но и для... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T09:45+0300

2024-09-15T09:45+0300

2024-09-15T09:48+0300

персональные данные

мессенджеры

мессенджер telegram

доступ к данным

https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. В России альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar; эти сервисы могут стать платформой не только для личного общения, но и для рабочих чатов, считает эксперт НТИ Игорь Бедеров."Здесь мы можем говорить о таких изначально защищенных мессенджерах, как Element, Jabber и Briar, которые также можно разместить на собственных серверных мощностях и снабдить внешним шифрованием данных, что обеспечит их практически стопроцентную конфиденциальность, кроме случаев изъятия самих серверов", - пояснил эксперт. Он также выделил мессенджер eXpress, который часто используется в корпоративной среде.Своим мнением относительно перспектив замещения Telegram поделился заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Ворони. Так, он подчеркнул, что сервисов, которые полностью защищают пользователей от утечек личных данных, на сегодняшний день не существует. Мошенники могут получить доступ к перепискам, взломав аккаунт, например, через фишинговую ссылку или перехват отправленных кодов-подтверждений для входа.Он также добавил, что многие пользователи пренебрегают правилами цифровой гигиены, используя рабочие аккаунты для личного общения. Таким образом может происходить утечка данных, паролей, а также иной конфиденциальной информации. "Также доступ к личной переписке могут получить правоохранительные органы по решению суда", - предупредил Воронин.

https://1prime.ru/20240915/dannye-851574036.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

персональные данные, мессенджеры, мессенджер telegram, доступ к данным