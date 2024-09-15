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Владельца ГК "Монолит" задержали в Санкт-Петербурге по делу о нападении - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Владельца ГК "Монолит" задержали в Санкт-Петербурге по делу о нападении
Владельца ГК "Монолит" задержали в Санкт-Петербурге по делу о нападении - 15.09.2024, ПРАЙМ
Владельца ГК "Монолит" задержали в Санкт-Петербурге по делу о нападении
Оперативники главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали около аэропорта "Пулково" находящегося в федеральном розыске за организацию нападения жителя... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T22:38+0300
2024-09-15T23:06+0300
происшествия
россия
санкт-петербург
задержание
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Оперативники главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали около аэропорта "Пулково" находящегося в федеральном розыске за организацию нападения жителя города. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД. Источник агентства РИА Новости в оперативных службах рассказал, что задержанным является владелец группы компаний "Монолит" Игорь Константинов. Его подозревают в причинении в 2020 году вреда здоровью коммерческому директору группы компаний "Беатон".По данным главка, 14 сентября 2024 года в 19:05 в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой главка возле "Пулково" задержали 45-летнего жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ). При этом главк не привел данные по задержанному.Отмечается, что в августе 2019 года задержанный в деловом центре в доме 3 по шоссе Революции предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на другого жителя Санкт-Петербурга. В пресс-службе также сообщили, что в начале января 2020 года у дома 47 по Юнтоловскому проспекту двое найденных исполнителей избили жертву, на которую им указали.
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россия, санкт-петербург, задержание
Происшествия, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, задержание
22:38 15.09.2024 (обновлено: 23:06 15.09.2024)
 
Владельца ГК "Монолит" задержали в Санкт-Петербурге по делу о нападении

РИА Новости: владельца ГК "Монолит" Константинова задержали в Санкт-Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Оперативники главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали около аэропорта "Пулково" находящегося в федеральном розыске за организацию нападения жителя города. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД.
Источник агентства РИА Новости в оперативных службах рассказал, что задержанным является владелец группы компаний "Монолит" Игорь Константинов. Его подозревают в причинении в 2020 году вреда здоровью коммерческому директору группы компаний "Беатон".
По данным главка, 14 сентября 2024 года в 19:05 в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой главка возле "Пулково" задержали 45-летнего жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ). При этом главк не привел данные по задержанному.
Отмечается, что в августе 2019 года задержанный в деловом центре в доме 3 по шоссе Революции предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на другого жителя Санкт-Петербурга.
В пресс-службе также сообщили, что в начале января 2020 года у дома 47 по Юнтоловскому проспекту двое найденных исполнителей избили жертву, на которую им указали.
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ПроисшествияРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГзадержание
 
 
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