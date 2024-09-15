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В Европе разгорается истерика из-за визита МВФ в Россию

В Европе разгорается истерика из-за визита МВФ в Россию - 15.09.2024, ПРАЙМ

В Европе разгорается истерика из-за визита МВФ в Россию

Лидеры ряда европейских стран пригрозили МВФ "серьезными репутационными рисками" из-за намечающегося визита представителей фонда в Россию. Ведь визит МВФ дает... | 15.09.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Лидеры ряда европейских стран пригрозили МВФ "серьезными репутационными рисками" из-за намечающегося визита представителей фонда в Россию. Ведь визит МВФ дает понять, что отношения с Москвой нормализуются. В этой связи поляки, прибалты и скандинавы устроили истерику с угрозами и обвинениями. Об этом в материале для Politico рассказывает обозреватель Грегорио Сорджи.Как сообщается, официальные представители Международного валютного фонда планируют посетить Россию впервые после начала СВО. На следующей неделе начнутся онлайн-дискуссии, а вскоре после этого, как сообщается в статье, должны пройти личные встречи.Министры финансов Литвы, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Исландии и Польши в письме поставили на вид главе фонда Кристалине Георгиевой, что запланированный визит МВФ дает понять, что отношения с Россией нормализуются, невзирая на продолжающийся конфликт на Украине, пишет Сорджи.Также он указывает, что проукраинские главы финансовых ведомств Европы вынесли в письме грозное предупреждение, что Кремль в обязательном порядке использует визит представителей МВФ в Россию в пропагандистских целях, а сам фонд рискует понести репутационные издержки.МВФ, со своей стороны, распространил заявление, что визит в Российскую Федерацию – одного из 190 членов организации - является обязательством, отраженном в статьей IV Устава МВФ, согласно которой Международный валютный фонд проводит ежегодные обсуждения с официальными лицами каждой страны-члена.

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