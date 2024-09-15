https://1prime.ru/20240915/nikel-851572973.html

Эксперты назвали страны ЕС, которые больше всех зависят от никеля из России

Эксперты назвали страны ЕС, которые больше всех зависят от никеля из России - 15.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали страны ЕС, которые больше всех зависят от никеля из России

Среди недружественных стран Финляндия и Эстония по итогам первого полугодия стали самыми зависящими от российского никеля странами, выяснило РИА Новости, изучив | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T07:02+0300

2024-09-15T07:02+0300

2024-09-15T07:04+0300

никель

экономика

россия

поставки

финляндия

эстония

недружественные страны

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Среди недружественных стран Финляндия и Эстония по итогам первого полугодия стали самыми зависящими от российского никеля странами, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade. Так, по итогам первых шести месяцев 2024 года среди недружественных стран Финляндия стала страной, сильнее всего зависящей от импорта никеля из России: ее доля в финском импорте за полугодие составила 88,4%, или 335,7 миллиона долларов. На втором месте по степени зависимости оказалась Эстония - в ее импорте 44,1% пришлись на поставки из России, это 1,5 миллиона долларов. Также РФ заняла заметную долю в покупках этого метала Чехией - 7,7% (14,4 миллиона долларов), Германией - 7,4% (80,1 миллиона долларов) и Болгарией - 5,7% (485,5 тысячи долларов). Кроме того, среди недружественных стран никель у России покупали Словения - 4% (561,3 тысячи долларов), Нидерланды - 2,6% (13,8 миллиона долларов), Польша - 2,4% (2,8 миллиона долларов), Латвия - 1,6% (9,6 тысячи долларов) и Испания - 1,5% (2,4 миллиона долларов). Также доля меньше одного процента пришлась на Россию в импорте никеля Словакией (43,6 тысячи долларов), Японией (8,8 миллиона долларов), Южной Кореей (407 тысяч долларов) и Данией (53,3 тысячи долларов). Россия по итогам 2023 года была четвертой в мире по добыче никеля с долей в 6%, выяснило ранее РИА Новости, изучив открытые данные. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия является мировым лидером по запасу многих видов сырья. Поэтому, в ответ на ограничения поставок ряда товаров недружественными странами, стоит подумать об ограничении экспорта им урана, титана, никеля и некоторых других товаров, но не во вред себе.

https://1prime.ru/20240914/neft-851571779.html

финляндия

эстония

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никель, россия, поставки, финляндия, эстония, недружественные страны