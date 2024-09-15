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"Грибовидное облако": в США испугались последствий от возможного удара ВСУ
"Грибовидное облако": в США испугались последствий от возможного удара ВСУ - 15.09.2024, ПРАЙМ
"Грибовидное облако": в США испугались последствий от возможного удара ВСУ
Американские власти рискуют поставить города США и Европы под угрозу ядерного удара в случае, если разрешат Украине бить западным оружием вглубь российской... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T22:45+0300
2024-09-15T22:45+0300
2024-09-15T22:45+0300
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Американские власти рискуют поставить города США и Европы под угрозу ядерного удара в случае, если разрешат Украине бить западным оружием вглубь российской территории. Такое мнение выразил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.Он полагает, что обсуждение на Западе принятия данного решения основывается на предположении, что Москва не будет отвечать на эту угрозу."Они считают, что она этого не сделает: не надо переживать из-за этого, давайте рискнем, рискнем ядерной безопасностью, рискнем тем, что американские и европейские города окажутся под грибовидным облаком", — предупредил эксперт.Дэвис также отметил, что Украина уже является ходячим трупом и возможности для ее "победы" отсутствуют. Сейчас вопрос состоит только в том можно ли будет остановить конфликт до того, как он перерастет в глобальное столкновение.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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Политика, США, ЗАПАД, ВСУ, ракетные удары, УКРАИНА
"Грибовидное облако": в США испугались последствий от возможного удара ВСУ
Дэвис: США ставят американские и европейские города под угрозу ядерного удара
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ.
Американские власти рискуют поставить города США и Европы под угрозу ядерного удара в случае, если разрешат Украине бить западным оружием вглубь российской территории. Такое мнение выразил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube
.
Он полагает, что обсуждение на Западе принятия данного решения основывается на предположении, что Москва не будет отвечать на эту угрозу.
"Они считают, что она этого не сделает: не надо переживать из-за этого, давайте рискнем, рискнем ядерной безопасностью, рискнем тем, что американские и европейские города окажутся под грибовидным облаком", — предупредил эксперт.
Дэвис также отметил, что Украина уже является ходячим трупом и возможности для ее "победы" отсутствуют. Сейчас вопрос состоит только в том можно ли будет остановить конфликт до того, как он перерастет в глобальное столкновение.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Лондон обсудит с Парижем и Берлином план ударов ВСУ по России, пишут СМИ