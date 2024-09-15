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"Грибовидное облако": в США испугались последствий от возможного удара ВСУ - 15.09.2024, ПРАЙМ
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"Грибовидное облако": в США испугались последствий от возможного удара ВСУ
"Грибовидное облако": в США испугались последствий от возможного удара ВСУ - 15.09.2024, ПРАЙМ
"Грибовидное облако": в США испугались последствий от возможного удара ВСУ
Американские власти рискуют поставить города США и Европы под угрозу ядерного удара в случае, если разрешат Украине бить западным оружием вглубь российской... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T22:45+0300
2024-09-15T22:45+0300
политика
сша
запад
всу
ракетные удары
украина
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Американские власти рискуют поставить города США и Европы под угрозу ядерного удара в случае, если разрешат Украине бить западным оружием вглубь российской территории. Такое мнение выразил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.Он полагает, что обсуждение на Западе принятия данного решения основывается на предположении, что Москва не будет отвечать на эту угрозу."Они считают, что она этого не сделает: не надо переживать из-за этого, давайте рискнем, рискнем ядерной безопасностью, рискнем тем, что американские и европейские города окажутся под грибовидным облаком", — предупредил эксперт.Дэвис также отметил, что Украина уже является ходячим трупом и возможности для ее "победы" отсутствуют. Сейчас вопрос состоит только в том можно ли будет остановить конфликт до того, как он перерастет в глобальное столкновение.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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сша, запад, всу, ракетные удары, украина
Политика, США, ЗАПАД, ВСУ, ракетные удары, УКРАИНА
22:45 15.09.2024
 
"Грибовидное облако": в США испугались последствий от возможного удара ВСУ

Дэвис: США ставят американские и европейские города под угрозу ядерного удара

*взрыв
*взрыв
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Американские власти рискуют поставить города США и Европы под угрозу ядерного удара в случае, если разрешат Украине бить западным оружием вглубь российской территории. Такое мнение выразил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
Он полагает, что обсуждение на Западе принятия данного решения основывается на предположении, что Москва не будет отвечать на эту угрозу.
"Они считают, что она этого не сделает: не надо переживать из-за этого, давайте рискнем, рискнем ядерной безопасностью, рискнем тем, что американские и европейские города окажутся под грибовидным облаком", — предупредил эксперт.
Дэвис также отметил, что Украина уже является ходячим трупом и возможности для ее "победы" отсутствуют. Сейчас вопрос состоит только в том можно ли будет остановить конфликт до того, как он перерастет в глобальное столкновение.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
Лондон обсудит с Парижем и Берлином план ударов ВСУ по России, пишут СМИ
18:50
 
ПолитикаСШАЗАПАДВСУракетные ударыУКРАИНА
 
 
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