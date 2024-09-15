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СМИ сообщают о расследовании в отношении британского премьера из-за одежды

СМИ сообщают о расследовании в отношении британского премьера из-за одежды - 15.09.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщают о расследовании в отношении британского премьера из-за одежды

Действующий британский премьер Кир Стармер может оказаться в центре расследования. Это связано с незадекларированными покупками для его жены Виктории, пишет... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T06:39+0300

2024-09-15T06:39+0300

2024-09-15T06:39+0300

великобритания

премьер-министр великобритании

покупки

одежда

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий британский премьер Кир Стармер может оказаться в центре расследования. Это связано с незадекларированными покупками для его жены Виктории, пишет газета Times. "Премьер-министр нарушил парламентские планы, не задекларировав факт того, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены", - рассказали в издании. Источники сообщили, что расходы жены британского премьера покрывал один из членов палаты лордов Вахид Алли. В траты входила оплата консультанта по стилю и покупка одежды. Общая сумма незадекларированных Стармером трат и период, в течение которого Виктория Стармер их совершила, не называются.

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