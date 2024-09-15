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СМИ сообщают о расследовании в отношении британского премьера из-за одежды - 15.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ сообщают о расследовании в отношении британского премьера из-за одежды
СМИ сообщают о расследовании в отношении британского премьера из-за одежды - 15.09.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщают о расследовании в отношении британского премьера из-за одежды
Действующий британский премьер Кир Стармер может оказаться в центре расследования. Это связано с незадекларированными покупками для его жены Виктории, пишет... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T06:39+0300
2024-09-15T06:39+0300
великобритания
премьер-министр великобритании
покупки
одежда
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий британский премьер Кир Стармер может оказаться в центре расследования. Это связано с незадекларированными покупками для его жены Виктории, пишет газета Times. "Премьер-министр нарушил парламентские планы, не задекларировав факт того, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены", - рассказали в издании. Источники сообщили, что расходы жены британского премьера покрывал один из членов палаты лордов Вахид Алли. В траты входила оплата консультанта по стилю и покупка одежды. Общая сумма незадекларированных Стармером трат и период, в течение которого Виктория Стармер их совершила, не называются.
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великобритания, премьер-министр великобритании, покупки, одежда
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, премьер-министр Великобритании, покупки, одежда
06:39 15.09.2024
 
СМИ сообщают о расследовании в отношении британского премьера из-за одежды

Times: Стармеру грозит расследование из-за покупок одежды жене от донора

© Фото : Rory Arnold / No 10 Downing StreetПремьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© Фото : Rory Arnold / No 10 Downing Street
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий британский премьер Кир Стармер может оказаться в центре расследования. Это связано с незадекларированными покупками для его жены Виктории, пишет газета Times.
"Премьер-министр нарушил парламентские планы, не задекларировав факт того, что бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду для его жены", - рассказали в издании.
Источники сообщили, что расходы жены британского премьера покрывал один из членов палаты лордов Вахид Алли. В траты входила оплата консультанта по стилю и покупка одежды. Общая сумма незадекларированных Стармером трат и период, в течение которого Виктория Стармер их совершила, не называются.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯпремьер-министр Великобританиипокупкиодежда
 
 
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