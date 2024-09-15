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В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов - 15.09.2024, ПРАЙМ
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В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов - 15.09.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области. Об этом сообщил журналистам представитель главного управления... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T19:40+0300
2024-09-15T19:41+0300
происшествия
россия
ростовская область
аксай
пожар
склад
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области. Об этом сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по региону. Ранее сообщалось, что на улице Толстого, 7 в Аксае в воскресенье днем загорелся склад стройматериалов на 1100 квадратных метров. Из-за ветра огонь перекинулся на частные строения. Пожару присвоили повышенный ранг. Позднее огонь удалось локализовать на 1500 тысячах квадратных метров. Представитель регионального главка МЧС сообщил, что в 18.55 (совпадает с мск) открытое горение было ликвидировано. В ликвидации пожара участвовали около 100 человек и 38 единиц техники.
https://1prime.ru/20240915/pozhary-851580055.html
ростовская область
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россия, ростовская область, аксай, пожар, склад
Происшествия, РОССИЯ, Ростовская область, Аксай, пожар, склад
19:40 15.09.2024 (обновлено: 19:41 15.09.2024)
 
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов

МЧС: в ростовском Аксае потушили открытый огонь на складе стройматериалов

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкПожарная охрана
Пожарная охрана - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области. Об этом сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что на улице Толстого, 7 в Аксае в воскресенье днем загорелся склад стройматериалов на 1100 квадратных метров. Из-за ветра огонь перекинулся на частные строения. Пожару присвоили повышенный ранг. Позднее огонь удалось локализовать на 1500 тысячах квадратных метров.
Представитель регионального главка МЧС сообщил, что в 18.55 (совпадает с мск) открытое горение было ликвидировано.
В ликвидации пожара участвовали около 100 человек и 38 единиц техники.
Пожарные автомобили - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
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ПроисшествияРОССИЯРостовская областьАксайпожарсклад
 
 
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