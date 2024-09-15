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В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов - 15.09.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области. Об этом сообщил журналистам представитель главного управления... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T19:40+0300
2024-09-15T19:40+0300
2024-09-15T19:41+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области. Об этом сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по региону. Ранее сообщалось, что на улице Толстого, 7 в Аксае в воскресенье днем загорелся склад стройматериалов на 1100 квадратных метров. Из-за ветра огонь перекинулся на частные строения. Пожару присвоили повышенный ранг. Позднее огонь удалось локализовать на 1500 тысячах квадратных метров. Представитель регионального главка МЧС сообщил, что в 18.55 (совпадает с мск) открытое горение было ликвидировано. В ликвидации пожара участвовали около 100 человек и 38 единиц техники.
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россия, ростовская область, аксай, пожар, склад
Происшествия, РОССИЯ, Ростовская область, Аксай, пожар, склад
В Ростовской области потушили открытый огонь на складе стройматериалов
МЧС: в ростовском Аксае потушили открытый огонь на складе стройматериалов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе стройматериалов в Аксае в Ростовской области. Об этом сообщил журналистам представитель главного управления МЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что на улице Толстого, 7 в Аксае в воскресенье днем загорелся склад стройматериалов на 1100 квадратных метров. Из-за ветра огонь перекинулся на частные строения. Пожару присвоили повышенный ранг. Позднее огонь удалось локализовать на 1500 тысячах квадратных метров.
Представитель регионального главка МЧС сообщил, что в 18.55 (совпадает с мск) открытое горение было ликвидировано.
В ликвидации пожара участвовали около 100 человек и 38 единиц техники.
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров