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Эксперты выяснили, какой пол чаще позволяет себе перерывы и отдых на работе

Эксперты выяснили, какой пол чаще позволяет себе перерывы и отдых на работе - 15.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, какой пол чаще позволяет себе перерывы и отдых на работе

Каждый третий россиянин никогда не позволяет себе лениться на работе: при этом женщины чаще заставляют себя возвращаться к работе даже при сильной усталости,... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T07:33+0300

2024-09-15T07:33+0300

2024-09-15T07:38+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин никогда не позволяет себе лениться на работе: при этом женщины чаще заставляют себя возвращаться к работе даже при сильной усталости, тогда как мужчины чаще позволяют себе прерваться на отдых, следует из исследования SuperJob. "27% утверждают, что не поддаются лени: при малейших ее проявлениях они берут себя в руки и продолжают работать", - выяснили эксперты. При этом 33% опрошенных женщин и лишь 22% мужчин рассказали, что берут себя в руки с помощью силы воли и не позволяют себе прекращать работать. 25% опрошенных мужчин и 17% женщин, в свою очередь, признались, что позволяют себе немного отдохнуть или сделать внеплановый перерыв. Семь процентов опрошенных рассказали, что в борьбе с ленью помогает чашка крепкого кофе. Четыре процента предпочитают переключиться на другие задачи. Три процента мотивируют себя мыслями о том, сколько им заплатят за работу. Еще 3% разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно. Также 3% предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки. Среди прочих методов борьбы с ленью респонденты называли прослушивание бодрой музыки, употребление сладкого, а также коммуникация с энергичными коллегами.

https://1prime.ru/20240914/raskhody-851564032.html

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опрос, россия, отдых, работа, мужчины, женщины