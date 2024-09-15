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В Киеве опровергли сообщения о плане с пунктом о прекращении огня

В Киеве опровергли сообщения о плане с пунктом о прекращении огня - 15.09.2024, ПРАЙМ

В Киеве опровергли сообщения о плане с пунктом о прекращении огня

Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин в воскресенье в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг сообщения о том, что так... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T15:56+0300

2024-09-15T15:56+0300

2024-09-15T15:57+0300

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украина

владимир зеленский

план

сша

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин в воскресенье в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг сообщения о том, что так называемый "план победы" Украины, который Киев хочет направить представителям США, якобы содержит пункт о готовности украинских войск прекратить огонь на некоторых участках линии боевого соприкосновения. Ранее немецкое издание Bild написало, что так называемый "план победы" Украины, который Зеленский хочет представить президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы Белого дома Камале Харрис и Дональду Трампу, содержит пункт о готовности Киева к "прекращению огня на определенных линиях фронта". По словам Литвина, Bild распространило фейк. Он отметил, что представители издания не могли видеть "план победы", а из тех нескольких человек, которые вовлечены Зеленским в подготовку "плана победы", никто с Bild не общался. Литвин подчеркнул, что Киев по-прежнему выступает против любой заморозки конфликта, и напомнил, что так называемый "план победы" сначала должен быть представлен Вашингтону, от которого, согласно признанию советника Зеленского, зависит "реализация его наполнения". Ранее Зеленский, общаясь с журналистами сообщил, что подготовил "план победы" Украины. По его словам, документ содержит четыре основных направлений, среди которых есть "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Киев намерен в сентябре представить этот план Байдену, а также Харрис и Трампу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявлял, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает специальную военную операцию и достигнет поставленных целей.

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украина, владимир зеленский, план, сша