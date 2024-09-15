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Голикова отчиталась о поддержке участников СВО и их семей - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Голикова отчиталась о поддержке участников СВО и их семей
Голикова отчиталась о поддержке участников СВО и их семей - 15.09.2024, ПРАЙМ
Голикова отчиталась о поддержке участников СВО и их семей
Российское правительство, а также регионы обеспечивают предоставление специальных льгот участникам СВО и их семьям, заявила вице-премьер России Татьяна... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T15:51+0300
2024-09-15T15:51+0300
татьяна голикова
участники сво
выплаты
россия
единовременные выплаты
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российское правительство, а также регионы обеспечивают предоставление специальных льгот участникам СВО и их семьям, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "Мы поддерживаем семьи, мы устраиваем детей в детские сады, в школы, в высшие учебные заведения и надо сказать, что все регионы России очень командно работают, и наша задача одна – победа", - подчеркнула вице-премьер в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале.Она также обратила внимание на то, что все единовременные денежные выплаты, которые положены добровольцам специальной военной операции, а также денежное довольствие всем российским военным выплачиваются в срок и в большом размере.
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татьяна голикова, участники сво, выплаты, россия, единовременные выплаты
Татьяна Голикова, участники СВО, выплаты, РОССИЯ, единовременные выплаты
15:51 15.09.2024
 
Голикова отчиталась о поддержке участников СВО и их семей

Голикова: правительство РФ и регионы поддерживают участников СВО и их семьи

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российское правительство, а также регионы обеспечивают предоставление специальных льгот участникам СВО и их семьям, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Мы поддерживаем семьи, мы устраиваем детей в детские сады, в школы, в высшие учебные заведения и надо сказать, что все регионы России очень командно работают, и наша задача одна – победа", - подчеркнула вице-премьер в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале.
Она также обратила внимание на то, что все единовременные денежные выплаты, которые положены добровольцам специальной военной операции, а также денежное довольствие всем российским военным выплачиваются в срок и в большом размере.
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Татьяна Голиковаучастники СВОвыплатыРОССИЯединовременные выплаты
 
 
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