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Голикова отчиталась о поддержке участников СВО и их семей

Голикова отчиталась о поддержке участников СВО и их семей - 15.09.2024, ПРАЙМ

Голикова отчиталась о поддержке участников СВО и их семей

Российское правительство, а также регионы обеспечивают предоставление специальных льгот участникам СВО и их семьям, заявила вице-премьер России Татьяна... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T15:51+0300

2024-09-15T15:51+0300

2024-09-15T15:51+0300

татьяна голикова

участники сво

выплаты

россия

единовременные выплаты

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российское правительство, а также регионы обеспечивают предоставление специальных льгот участникам СВО и их семьям, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "Мы поддерживаем семьи, мы устраиваем детей в детские сады, в школы, в высшие учебные заведения и надо сказать, что все регионы России очень командно работают, и наша задача одна – победа", - подчеркнула вице-премьер в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале.Она также обратила внимание на то, что все единовременные денежные выплаты, которые положены добровольцам специальной военной операции, а также денежное довольствие всем российским военным выплачиваются в срок и в большом размере.

https://1prime.ru/20240915/sanktsii-851577093.html

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татьяна голикова, участники сво, выплаты, россия, единовременные выплаты