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Кабмин выделит средства пострадавшим при нападении ВСУ жителям приграничья
Кабмин выделит средства пострадавшим при нападении ВСУ жителям приграничья - 15.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит средства пострадавшим при нападении ВСУ жителям приграничья
Правительство России выделит финансирование материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T12:23+0300
2024-09-15T12:23+0300
2024-09-15T12:23+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделит финансирование материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства России бюджетных ассигнований в размере до 926 925 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.
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правительство, всу, пострадавшие
правительство, ВСУ, пострадавшие
Кабмин выделит средства пострадавшим при нападении ВСУ жителям приграничья
Кабмин выделит до миллиона рублей пострадавшим жителям Курской области
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделит финансирование материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства России бюджетных ассигнований в размере до 926 925 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.
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