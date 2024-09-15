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В Ростовской области локализовали пожар на складе стройматериалов

В Ростовской области локализовали пожар на складе стройматериалов - 15.09.2024, ПРАЙМ

В Ростовской области локализовали пожар на складе стройматериалов

Пожар на складе строительных материалов в Аксае Ростовской области локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил журналистам... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T17:04+0300

2024-09-15T17:04+0300

2024-09-15T17:04+0300

происшествия

россия

аксай

пожар

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. Пожар на складе строительных материалов в Аксае Ростовской области локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Согласно уточненным данным, пожар на складе на улице Толстого, 7 в Аксае произошел в воскресенье на площади 1,1 тысячи квадратных метров. На фоне сильного ветра пламя перекинулось на частные строения. Пожару присвоили повышенный ранг. Представитель ГУМЧС по региону сообщил, что в 16.25 пожар на складе был локализован на площади 1500 квадратных метров. Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют порядка 100 человек и 38 единиц техники.

https://1prime.ru/20240914/pozhar-851571651.html

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россия, аксай, пожар, склад, мчс россии