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В Ростовской области локализовали пожар на складе стройматериалов
В Ростовской области локализовали пожар на складе стройматериалов - 15.09.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области локализовали пожар на складе стройматериалов
Пожар на складе строительных материалов в Аксае Ростовской области локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил журналистам... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T17:04+0300
2024-09-15T17:04+0300
2024-09-15T17:04+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. Пожар на складе строительных материалов в Аксае Ростовской области локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Согласно уточненным данным, пожар на складе на улице Толстого, 7 в Аксае произошел в воскресенье на площади 1,1 тысячи квадратных метров. На фоне сильного ветра пламя перекинулось на частные строения. Пожару присвоили повышенный ранг. Представитель ГУМЧС по региону сообщил, что в 16.25 пожар на складе был локализован на площади 1500 квадратных метров. Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют порядка 100 человек и 38 единиц техники.
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Происшествия, РОССИЯ, Аксай, пожар, склад, МЧС России
В Ростовской области локализовали пожар на складе стройматериалов
МЧС: пожар на складе стройматериалов в Аксае локализовали на 1,5 тыс "квадратов"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. Пожар на складе строительных материалов в Аксае Ростовской области локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Согласно уточненным данным, пожар на складе на улице Толстого, 7 в Аксае произошел в воскресенье на площади 1,1 тысячи квадратных метров. На фоне сильного ветра пламя перекинулось на частные строения. Пожару присвоили повышенный ранг.
Представитель ГУМЧС по региону сообщил, что в 16.25 пожар на складе был локализован на площади 1500 квадратных метров.
Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют порядка 100 человек и 38 единиц техники.
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