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В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров
В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров - 15.09.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров
В Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области от пожаров пострадали 29 строений, в том числе 13 жилых домов. Об этом сообщил глава региона Василий... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T20:45+0300
2024-09-15T20:45+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. В Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области от пожаров пострадали 29 строений, в том числе 13 жилых домов. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Он также отметил, что по состоянию на 20.00 мск в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. Ранее Голубев сообщал о тушении трех лесных пожаров в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах Ростовской области на площади 7,4 гектара. Согласно его информации, в настоящее время пострадавших и погибших нет, всем жителям, которые потеряли жилье и имущество, окажут помощь. Всего в тушении участвуют более 2000 человек и примерно 300 единиц техники.Ранее Голубев сообщил, что более 50 пожаров с начала текущих суток было зафиксировано в Ростовской области. Сейчас пожарные проводят ликвидацию до 30 пожаров, при этом штормовой ветер серьезно осложняет им работу, отмечал глава региона.
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ростовская область, пожары
Происшествия, Ростовская область, пожары
В Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров
Голубев: в Ростовской области 29 строений пострадали от пожаров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. В Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области от пожаров пострадали 29 строений, в том числе 13 жилых домов. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что по состоянию на 20.00 мск в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров.
Ранее Голубев сообщал о тушении трех лесных пожаров в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах Ростовской области на площади 7,4 гектара.
Согласно его информации, в настоящее время пострадавших и погибших нет, всем жителям, которые потеряли жилье и имущество, окажут помощь.
Всего в тушении участвуют более 2000 человек и примерно 300 единиц техники.
Ранее Голубев сообщил, что более 50 пожаров с начала текущих суток было зафиксировано в Ростовской области. Сейчас пожарные проводят ликвидацию до 30 пожаров, при этом штормовой ветер серьезно осложняет им работу, отмечал глава региона.
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