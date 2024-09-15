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В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров

В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров - 15.09.2024, ПРАЙМ

В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров

Более 50 пожаров с начала текущих суток было зафиксировано в Ростовской области. Сейчас пожарные проводят ликвидацию до 30 пожаров. Об этом сообщил глава... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T17:28+0300

2024-09-15T17:28+0300

2024-09-15T17:28+0300

происшествия

россия

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пожар

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. Более 50 пожаров с начала текущих суток было зафиксировано в Ростовской области. Сейчас пожарные проводят ликвидацию до 30 пожаров. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Он отметил, что спасатели выезжают на места пожаров, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу. По словам Голубева, сейчас идет ликвидация до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. При этом наиболее сложная ситуация складывается в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Согласно предварительным данным, от огня там пострадало девять домов и пять хозяйственных построек, добавил глава региона. Кроме того, сложная обстановка сейчас в населенных пунктах Аксайского района, где горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ, сообщил Голубев. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек, добавил он. В ликвидации огня участвует 2061 человек и почти 300 единиц техники, сказал глава региона.

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