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В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров - 15.09.2024, ПРАЙМ
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В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров - 15.09.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров
Более 50 пожаров с начала текущих суток было зафиксировано в Ростовской области. Сейчас пожарные проводят ликвидацию до 30 пожаров. Об этом сообщил глава... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T17:28+0300
2024-09-15T17:28+0300
происшествия
россия
ростовская область
пожар
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. Более 50 пожаров с начала текущих суток было зафиксировано в Ростовской области. Сейчас пожарные проводят ликвидацию до 30 пожаров. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Он отметил, что спасатели выезжают на места пожаров, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу. По словам Голубева, сейчас идет ликвидация до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. При этом наиболее сложная ситуация складывается в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Согласно предварительным данным, от огня там пострадало девять домов и пять хозяйственных построек, добавил глава региона. Кроме того, сложная обстановка сейчас в населенных пунктах Аксайского района, где горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ, сообщил Голубев. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек, добавил он. В ликвидации огня участвует 2061 человек и почти 300 единиц техники, сказал глава региона.
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россия, ростовская область, пожар, мчс россии
Происшествия, РОССИЯ, Ростовская область, пожар, МЧС России
17:28 15.09.2024
 
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров

Голубев: в Ростовской области зафиксировали более 50 пожаров с начала суток

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПожарные автомобили
Пожарные автомобили - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. Более 50 пожаров с начала текущих суток было зафиксировано в Ростовской области. Сейчас пожарные проводят ликвидацию до 30 пожаров. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что спасатели выезжают на места пожаров, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу.
По словам Голубева, сейчас идет ликвидация до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. При этом наиболее сложная ситуация складывается в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Согласно предварительным данным, от огня там пострадало девять домов и пять хозяйственных построек, добавил глава региона.
Кроме того, сложная обстановка сейчас в населенных пунктах Аксайского района, где горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ, сообщил Голубев. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек, добавил он.
В ликвидации огня участвует 2061 человек и почти 300 единиц техники, сказал глава региона.
%Сотрудник МЧС - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
В Ростовской области локализовали пожар на складе стройматериалов
17:04
 
ПроисшествияРОССИЯРостовская областьпожарМЧС России
 
 
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