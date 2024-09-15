https://1prime.ru/20240915/pozhary-851580055.html
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров - 15.09.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров
Более 50 пожаров с начала текущих суток было зафиксировано в Ростовской области. Сейчас пожарные проводят ликвидацию до 30 пожаров. Об этом сообщил глава... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T17:28+0300
2024-09-15T17:28+0300
2024-09-15T17:28+0300
происшествия
россия
ростовская область
пожар
мчс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/38/762853858_0:17:3526:2000_1920x0_80_0_0_05f24c1072936391cc597482ee4cc7ec.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. Более 50 пожаров с начала текущих суток было зафиксировано в Ростовской области. Сейчас пожарные проводят ликвидацию до 30 пожаров. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Он отметил, что спасатели выезжают на места пожаров, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу. По словам Голубева, сейчас идет ликвидация до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. При этом наиболее сложная ситуация складывается в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Согласно предварительным данным, от огня там пострадало девять домов и пять хозяйственных построек, добавил глава региона. Кроме того, сложная обстановка сейчас в населенных пунктах Аксайского района, где горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ, сообщил Голубев. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек, добавил он. В ликвидации огня участвует 2061 человек и почти 300 единиц техники, сказал глава региона.
https://1prime.ru/20240915/pozhar-851579466.html
ростовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/38/762853858_859:0:3526:2000_1920x0_80_0_0_06fb7083b2b94e659620e3e004292afd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область, пожар, мчс россии
Происшествия, РОССИЯ, Ростовская область, пожар, МЧС России
В Ростовской области с начала суток вспыхнули более 50 пожаров
Голубев: в Ростовской области зафиксировали более 50 пожаров с начала суток
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. Более 50 пожаров с начала текущих суток было зафиксировано в Ростовской области. Сейчас пожарные проводят ликвидацию до 30 пожаров. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что спасатели выезжают на места пожаров, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу.
По словам Голубева, сейчас идет ликвидация до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. При этом наиболее сложная ситуация складывается в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Согласно предварительным данным, от огня там пострадало девять домов и пять хозяйственных построек, добавил глава региона.
Кроме того, сложная обстановка сейчас в населенных пунктах Аксайского района, где горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ, сообщил Голубев. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек, добавил он.
В ликвидации огня участвует 2061 человек и почти 300 единиц техники, сказал глава региона.
В Ростовской области локализовали пожар на складе стройматериалов