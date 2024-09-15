https://1prime.ru/20240915/rabota-851573583.html

Росстат назвал российский регион с самой длинной рабочей неделей

Росстат назвал российский регион с самой длинной рабочей неделей - 15.09.2024, ПРАЙМ

Росстат назвал российский регион с самой длинной рабочей неделей

Наиболее продолжительная рабочая неделя во втором квартале в России была в Калининградской области - это единственный российский регион, где она превысила 40... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T08:06+0300

2024-09-15T08:06+0300

2024-09-15T08:08+0300

работа

росстат

рабочая неделя

регионы россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84082/31/840823122_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_54b692fdaf6ddc15dd7e5246e5718c7e.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Наиболее продолжительная рабочая неделя во втором квартале в России была в Калининградской области - это единственный российский регион, где она превысила 40 часов, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, во втором квартале средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 38,2 часа с 38,5 часа кварталом ранее. Показатель в апреле-июне был минимальным с третьего квартала прошлого года. В 34 регионах россияне трудились больше, чем в среднем по стране. Самая продолжительная рабочая неделя - у жителей Калининградской области, где в среднем во втором квартале она длилась 40,5 часа. Второе место занимает Хакасия с 39,5 часа, а третье - Приморский край с 39,4 часа. Значительно выше среднего по России рабочая неделя длится еще в Астраханской области (39,3 часа), Москве (39,2), Томской, Свердловской, Рязанской, Ивановской и Тюменской областях (39,1). При этом за второй квартал больше всего рабочая неделя увеличилась в Рязанской и Курганской областях - сразу на 1,2 часа, а в Архангельской области - на один час. Жители остальных 51 региона (данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Росстат пока не публикует) работали либо среднероссийские 38,2 часа, либо меньше. Самая короткая трудовая неделя в Ингушетии - лишь 31,5 часа. У ближайших соседей по рейтингу, Карачаево-Черкессии и Ненецкого АО, жители в среднем трудятся значительно дольше - 35,7 и 35,9 часа соответственно.

https://1prime.ru/20240915/otdykh-851573270.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

работа, росстат, рабочая неделя, регионы россии