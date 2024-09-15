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Росстат назвал российский регион с самой длинной рабочей неделей
Росстат назвал российский регион с самой длинной рабочей неделей - 15.09.2024, ПРАЙМ
Росстат назвал российский регион с самой длинной рабочей неделей
Наиболее продолжительная рабочая неделя во втором квартале в России была в Калининградской области - это единственный российский регион, где она превысила 40... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T08:06+0300
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работа
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рабочая неделя
регионы россии
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Наиболее продолжительная рабочая неделя во втором квартале в России была в Калининградской области - это единственный российский регион, где она превысила 40 часов, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, во втором квартале средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 38,2 часа с 38,5 часа кварталом ранее. Показатель в апреле-июне был минимальным с третьего квартала прошлого года. В 34 регионах россияне трудились больше, чем в среднем по стране. Самая продолжительная рабочая неделя - у жителей Калининградской области, где в среднем во втором квартале она длилась 40,5 часа. Второе место занимает Хакасия с 39,5 часа, а третье - Приморский край с 39,4 часа. Значительно выше среднего по России рабочая неделя длится еще в Астраханской области (39,3 часа), Москве (39,2), Томской, Свердловской, Рязанской, Ивановской и Тюменской областях (39,1). При этом за второй квартал больше всего рабочая неделя увеличилась в Рязанской и Курганской областях - сразу на 1,2 часа, а в Архангельской области - на один час. Жители остальных 51 региона (данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Росстат пока не публикует) работали либо среднероссийские 38,2 часа, либо меньше. Самая короткая трудовая неделя в Ингушетии - лишь 31,5 часа. У ближайших соседей по рейтингу, Карачаево-Черкессии и Ненецкого АО, жители в среднем трудятся значительно дольше - 35,7 и 35,9 часа соответственно.
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работа, росстат, рабочая неделя, регионы россии
работа, Росстат, рабочая неделя, регионы России
Росстат назвал российский регион с самой длинной рабочей неделей
Росстат: больше всех в России работают жители Калининграда
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Наиболее продолжительная рабочая неделя во втором квартале в России была в Калининградской области - это единственный российский регион, где она превысила 40 часов, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, во втором квартале средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 38,2 часа с 38,5 часа кварталом ранее. Показатель в апреле-июне был минимальным с третьего квартала прошлого года.
В 34 регионах россияне трудились больше, чем в среднем по стране. Самая продолжительная рабочая неделя - у жителей Калининградской области, где в среднем во втором квартале она длилась 40,5 часа. Второе место занимает Хакасия с 39,5 часа, а третье - Приморский край с 39,4 часа. Значительно выше среднего по России рабочая неделя длится еще в Астраханской области (39,3 часа), Москве (39,2), Томской, Свердловской, Рязанской, Ивановской и Тюменской областях (39,1).
При этом за второй квартал больше всего рабочая неделя увеличилась в Рязанской и Курганской областях - сразу на 1,2 часа, а в Архангельской области - на один час.
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Жители остальных 51 региона (данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Росстат пока не публикует) работали либо среднероссийские 38,2 часа, либо меньше. Самая короткая трудовая неделя в Ингушетии - лишь 31,5 часа. У ближайших соседей по рейтингу, Карачаево-Черкессии и Ненецкого АО, жители в среднем трудятся значительно дольше - 35,7 и 35,9 часа соответственно.