https://1prime.ru/20240915/sanktsii-851577093.html

Санкции против РФ не означают ее изоляцию от мирового рынка, заявил Песков

Санкции против РФ не означают ее изоляцию от мирового рынка, заявил Песков - 15.09.2024, ПРАЙМ

Санкции против РФ не означают ее изоляцию от мирового рынка, заявил Песков

Антироссийские санкции не означают, что мировой рынок закрывает двери перед ее продукцией, товары все равно попадают на него другими путями, объяснил... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T13:40+0300

2024-09-15T13:40+0300

2024-09-15T13:44+0300

экономика

дмитрий песков

санкции против рф

мировой рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906391_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_604dedd41bbe6552e18cbad09364f9cb.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Антироссийские санкции не означают, что мировой рынок закрывает двери перед ее продукцией, товары все равно попадают на него другими путями, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Международные рынки — это очень сложный механизм, который совершенно не желает отказываться от каких-то составляющих", - пояснил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Он также подчеркнул, что, несмотря на санкции, "находятся способы, находятся пути, находятся цепочки для поставки, логистические цепочки, и все равно товары на мировой рынок попадают". "Другое дело, что растут издержки, растут цены, это приводит к разбалансировке мировых рынков. То есть санкции имеют негативное последствие на мировую экономику в целом", - резюмировал пресс-секретарь.

https://1prime.ru/20240915/embargo-851576507.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, санкции против рф, мировой рынок