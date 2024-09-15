Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции против РФ не означают ее изоляцию от мирового рынка, заявил Песков - 15.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240915/sanktsii-851577093.html
Санкции против РФ не означают ее изоляцию от мирового рынка, заявил Песков
Санкции против РФ не означают ее изоляцию от мирового рынка, заявил Песков - 15.09.2024, ПРАЙМ
Санкции против РФ не означают ее изоляцию от мирового рынка, заявил Песков
Антироссийские санкции не означают, что мировой рынок закрывает двери перед ее продукцией, товары все равно попадают на него другими путями, объяснил... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T13:40+0300
2024-09-15T13:44+0300
экономика
дмитрий песков
санкции против рф
мировой рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906391_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_604dedd41bbe6552e18cbad09364f9cb.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Антироссийские санкции не означают, что мировой рынок закрывает двери перед ее продукцией, товары все равно попадают на него другими путями, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Международные рынки — это очень сложный механизм, который совершенно не желает отказываться от каких-то составляющих", - пояснил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Он также подчеркнул, что, несмотря на санкции, "находятся способы, находятся пути, находятся цепочки для поставки, логистические цепочки, и все равно товары на мировой рынок попадают". "Другое дело, что растут издержки, растут цены, это приводит к разбалансировке мировых рынков. То есть санкции имеют негативное последствие на мировую экономику в целом", - резюмировал пресс-секретарь.
https://1prime.ru/20240915/embargo-851576507.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906391_0:0:2568:1926_1920x0_80_0_0_c8a06c93008d841f317692c81d44fb98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, санкции против рф, мировой рынок
Экономика, Дмитрий Песков, санкции против РФ, мировой рынок
13:40 15.09.2024 (обновлено: 13:44 15.09.2024)
 
Санкции против РФ не означают ее изоляцию от мирового рынка, заявил Песков

Песков: Санкции против РФ не значат, что мировой рынок закрывает двери перед ее продукцией

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Антироссийские санкции не означают, что мировой рынок закрывает двери перед ее продукцией, товары все равно попадают на него другими путями, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Международные рынки — это очень сложный механизм, который совершенно не желает отказываться от каких-то составляющих", - пояснил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он также подчеркнул, что, несмотря на санкции, "находятся способы, находятся пути, находятся цепочки для поставки, логистические цепочки, и все равно товары на мировой рынок попадают".
"Другое дело, что растут издержки, растут цены, это приводит к разбалансировке мировых рынков. То есть санкции имеют негативное последствие на мировую экономику в целом", - резюмировал пресс-секретарь.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением
13:05
 
ЭкономикаДмитрий Песковсанкции против РФмировой рынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала