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Санкции против РФ не означают ее изоляцию от мирового рынка, заявил Песков
Санкции против РФ не означают ее изоляцию от мирового рынка, заявил Песков - 15.09.2024, ПРАЙМ
Санкции против РФ не означают ее изоляцию от мирового рынка, заявил Песков
Антироссийские санкции не означают, что мировой рынок закрывает двери перед ее продукцией, товары все равно попадают на него другими путями, объяснил... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T13:40+0300
2024-09-15T13:40+0300
2024-09-15T13:44+0300
экономика
дмитрий песков
санкции против рф
мировой рынок
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Антироссийские санкции не означают, что мировой рынок закрывает двери перед ее продукцией, товары все равно попадают на него другими путями, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Международные рынки — это очень сложный механизм, который совершенно не желает отказываться от каких-то составляющих", - пояснил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Он также подчеркнул, что, несмотря на санкции, "находятся способы, находятся пути, находятся цепочки для поставки, логистические цепочки, и все равно товары на мировой рынок попадают". "Другое дело, что растут издержки, растут цены, это приводит к разбалансировке мировых рынков. То есть санкции имеют негативное последствие на мировую экономику в целом", - резюмировал пресс-секретарь.
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дмитрий песков, санкции против рф, мировой рынок
Экономика, Дмитрий Песков, санкции против РФ, мировой рынок
Санкции против РФ не означают ее изоляцию от мирового рынка, заявил Песков
Песков: Санкции против РФ не значат, что мировой рынок закрывает двери перед ее продукцией
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Антироссийские санкции не означают, что мировой рынок закрывает двери перед ее продукцией, товары все равно попадают на него другими путями, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Международные рынки — это очень сложный механизм, который совершенно не желает отказываться от каких-то составляющих", - пояснил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он также подчеркнул, что, несмотря на санкции, "находятся способы, находятся пути, находятся цепочки для поставки, логистические цепочки, и все равно товары на мировой рынок попадают".
"Другое дело, что растут издержки, растут цены, это приводит к разбалансировке мировых рынков. То есть санкции имеют негативное последствие на мировую экономику в целом", - резюмировал пресс-секретарь.
Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением