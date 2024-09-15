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"Очень сложно": в США оценили шансы Трампа стать президентом - 15.09.2024, ПРАЙМ
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"Очень сложно": в США оценили шансы Трампа стать президентом
"Очень сложно": в США оценили шансы Трампа стать президентом - 15.09.2024, ПРАЙМ
"Очень сложно": в США оценили шансы Трампа стать президентом
Дональду Трампу, кандидату в президенты США от Республиканской партии, будет сложно одержать победу на выборах без поддержки Северной Каролины, подчеркнул... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T07:25+0300
2024-09-15T07:25+0300
политика
выборы в сша
дональд трамп
трамп у власти
джей ди вэнс
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Дональду Трампу, кандидату в президенты США от Республиканской партии, будет сложно одержать победу на выборах без поддержки Северной Каролины, подчеркнул кандидат в вице-президенты США от той же партии Джей-Ди Вэнс. Его слова передает телеканал Fox News. "Для нас будет очень сложно победить, если мы не возьмем Северную Каролину", - объяснил Вэнс в беседе с журналистами. Республиканец, однако, высоко оценил шансы на победу в штате. Он назвал их "очень хорошими".Вынс допустил неудачу экс-президента в случае низкой явки избирателей.
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выборы в сша, дональд трамп, трамп у власти, джей ди вэнс
Политика, выборы в США, Дональд Трамп, Трамп у власти, Джей Ди Вэнс
07:25 15.09.2024
 
"Очень сложно": в США оценили шансы Трампа стать президентом

Вэнс: Трампу будет сложно победить на выборах без успеха в Северной Каролине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Дональду Трампу, кандидату в президенты США от Республиканской партии, будет сложно одержать победу на выборах без поддержки Северной Каролины, подчеркнул кандидат в вице-президенты США от той же партии Джей-Ди Вэнс. Его слова передает телеканал Fox News.
"Для нас будет очень сложно победить, если мы не возьмем Северную Каролину", - объяснил Вэнс в беседе с журналистами. Республиканец, однако, высоко оценил шансы на победу в штате. Он назвал их "очень хорошими".
Вынс допустил неудачу экс-президента в случае низкой явки избирателей.
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