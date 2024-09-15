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ФРГ еще долго будет заниматься вопросом санкций против России, заявил Шольц - 15.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФРГ еще долго будет заниматься вопросом санкций против России, заявил Шольц
ФРГ еще долго будет заниматься вопросом санкций против России, заявил Шольц - 15.09.2024, ПРАЙМ
ФРГ еще долго будет заниматься вопросом санкций против России, заявил Шольц
Берлин еще долгое время будет заниматься вопросом принятия санкций против России и борьбы с их обходом, заявил на пресс-конференции в Самарканде Канцлер ФРГ... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T21:45+0300
2024-09-15T21:49+0300
экономика
германия
олаф шольц
санкции против рф
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Берлин еще долгое время будет заниматься вопросом принятия санкций против России и борьбы с их обходом, заявил на пресс-конференции в Самарканде Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Стенограмму мероприятия привела пресс-служба правительства Германии.По словам Шольца, вопрос антироссийских санкций и то, как препятствовать их обходу, обсуждается со многими правительствами многих стран мира. Он подчеркнул, что для Германии — это принцип, и его обсуждают снова и снова, "чтобы добиться хорошей практики применения в интересах достижения цели, которую мы преследуем с помощью санкций". "Таким образом, это задача, которую мы преследуем и которой мы будем заниматься еще долгое время. Я совершенно в этом уверен", — сказал Шольц. Он также заявил, что Берлин будет и далее развивать экономическое и политическое сотрудничество со странами Средней Азии. По его мнению, это хороший сигнал для них, потому что тогда им будет легче работать над собственной независимостью и суверенитетом в регионе, что возможно только при наличии хороших партнеров и ФРГ является важным партнером такого рода. В воскресенье канцлер ФРГ прибыл с официальным визитом в Узбекистан, затем канцлер отправится в соседний Казахстан.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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германия, олаф шольц, санкции против рф
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, санкции против РФ
21:45 15.09.2024 (обновлено: 21:49 15.09.2024)
 
ФРГ еще долго будет заниматься вопросом санкций против России, заявил Шольц

Шольц: ФРГ долго будет заниматься вопросом санкций против РФ и борьбой с обходом

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Берлин еще долгое время будет заниматься вопросом принятия санкций против России и борьбы с их обходом, заявил на пресс-конференции в Самарканде Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Стенограмму мероприятия привела пресс-служба правительства Германии.
По словам Шольца, вопрос антироссийских санкций и то, как препятствовать их обходу, обсуждается со многими правительствами многих стран мира. Он подчеркнул, что для Германии — это принцип, и его обсуждают снова и снова, "чтобы добиться хорошей практики применения в интересах достижения цели, которую мы преследуем с помощью санкций".
"Таким образом, это задача, которую мы преследуем и которой мы будем заниматься еще долгое время. Я совершенно в этом уверен", — сказал Шольц.
Он также заявил, что Берлин будет и далее развивать экономическое и политическое сотрудничество со странами Средней Азии. По его мнению, это хороший сигнал для них, потому что тогда им будет легче работать над собственной независимостью и суверенитетом в регионе, что возможно только при наличии хороших партнеров и ФРГ является важным партнером такого рода.
В воскресенье канцлер ФРГ прибыл с официальным визитом в Узбекистан, затем канцлер отправится в соседний Казахстан.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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ЭкономикаГЕРМАНИЯОлаф Шольцсанкции против РФ
 
 
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