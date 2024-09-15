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В Ростовской области загорелся склад стройматериалов

В Ростовской области загорелся склад стройматериалов - 15.09.2024, ПРАЙМ

В Ростовской области загорелся склад стройматериалов

В городе Аксай Ростовской области вспыхнул пожар на складе стройматериалов. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T15:10+0300

2024-09-15T15:10+0300

2024-09-15T15:12+0300

происшествия

россия

ростовская область

склад

пожар

мчс россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. В городе Аксай Ростовской области вспыхнул пожар на складе стройматериалов. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. По его словам, возгорание произошло в переулке Толпинского, 7. Пожару присвоили повышенный ранг. Отмечается, что площадь пожара составляет 1100 квадратных метров. При этом из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения, тушение осложняет высокая пожарная загрузка конструкций.В ликвидации пожара задействовали 100 человек и 38 единиц техники, сообщили в ведомстве.

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ростовская область

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