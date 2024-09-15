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В Ростовской области загорелся склад стройматериалов - 15.09.2024, ПРАЙМ
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В Ростовской области загорелся склад стройматериалов
В Ростовской области загорелся склад стройматериалов - 15.09.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области загорелся склад стройматериалов
В городе Аксай Ростовской области вспыхнул пожар на складе стройматериалов. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T15:10+0300
2024-09-15T15:12+0300
происшествия
россия
ростовская область
склад
пожар
мчс россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. В городе Аксай Ростовской области вспыхнул пожар на складе стройматериалов. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. По его словам, возгорание произошло в переулке Толпинского, 7. Пожару присвоили повышенный ранг. Отмечается, что площадь пожара составляет 1100 квадратных метров. При этом из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения, тушение осложняет высокая пожарная загрузка конструкций.В ликвидации пожара задействовали 100 человек и 38 единиц техники, сообщили в ведомстве.
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россия, ростовская область, склад, пожар, мчс россии
Происшествия, РОССИЯ, Ростовская область, склад, пожар, МЧС России
15:10 15.09.2024 (обновлено: 15:12 15.09.2024)
 
В Ростовской области загорелся склад стройматериалов

МЧС: в Аксае Ростовской области горит склад стройматериалов на 1,1 "квадратов"

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - ПРАЙМ. В городе Аксай Ростовской области вспыхнул пожар на складе стройматериалов. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
По его словам, возгорание произошло в переулке Толпинского, 7. Пожару присвоили повышенный ранг.
Отмечается, что площадь пожара составляет 1100 квадратных метров. При этом из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения, тушение осложняет высокая пожарная загрузка конструкций.
В ликвидации пожара задействовали 100 человек и 38 единиц техники, сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияРОССИЯРостовская областьскладпожарМЧС России
 
 
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