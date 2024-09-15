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Узбекистан и Германия подписали соглашение о трудовой миграции

Узбекистан и Германия подписали соглашение о трудовой миграции - 15.09.2024, ПРАЙМ

Узбекистан и Германия подписали соглашение о трудовой миграции

Власти Узбекистана и Германии подписали соглашение в области трудовой миграции, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T19:10+0300

2024-09-15T19:10+0300

2024-09-15T19:10+0300

экономика

германия

узбекистан

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 15 сен - ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Германии подписали соглашение в области трудовой миграции, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 15-16 сентября находится с официальным визитом в Узбекистане. В воскресенье в конгресс-центре Самарканда состоялись его переговоры с Мирзиёевым в узком формате и с участием делегаций. "С удовлетворением отмечено подписание в ходе нынешнего визита соглашения в области трудовой миграции, направленного на организацию прозрачного и системного сотрудничества в этой сфере", - говорится в сообщении по итогам переговоров. На уровне ответственных ведомств будет разработана дорожная карта практического взаимодействия в подготовке и направлении востребованных узбекских специалистов в Германию, уточняет пресс-служба. Узбекская сторона выразила готовность создать все условия для реализации совместных программ, открытия факультетов и филиалов высших учебных заведений Германии. "Отмечено, что в рамках визита состоится запуск совместной школы по подготовке управленческих кадров", - добавили в пресс-службе узбекистанского президента.Пресс-служба узбекистанского президента также сообщила, Ташкент и Берлин прорабатывают проекты на сумму около 9 миллиардов евро.Канцлер ФРГ Олаф Шольц 15-16 сентября находится с официальным визитом в Узбекистане. В воскресенье в конгресс-центре Самарканда состоялись его переговоры с Мирзиёевым в узком формате и с участием делегаций."Отмечено, что к нынешнему саммиту подготовлена стратегическая программа промышленного и технологического партнёрства. На проработке проекты кооперации с ведущими компаниями и банками Германии на сумму порядка 9 миллиардов евро", - говорится в сообщении по итогам переговоров.Проекты охватывают такие направления, как "зелёная" энергетика, химическая отрасль, освоение критических материалов, машиностроение, текстильная промышленность, производство стройматериалов, уточняет пресс-служба.Среди наиболее значимых отмечены проекты строительства парогазовых электростанций в регионах нашей страны с компанией Siemens Energy, "метанольного острова" и производство "зелёного" аммиака с Linde Group, освоения крупного месторождения меди с участием KfW Ipex-Bank, добыча меди и производство кабельной продукции с Giga Fiber, выпуск углеродного волокна с AMK Global, чёрной сажи и водорода с Guesscon ."Подчеркнута важность подписываемых в ходе визита соглашений по сотрудничеству в сфере критических сырьевых ресурсов и изменения климата", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.

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германия

узбекистан

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германия, узбекистан, трудовая миграция