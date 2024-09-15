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Узбекистан и Германия договорились о сотрудничестве по критическому сырью

Узбекистан и Германия договорились о сотрудничестве по критическому сырью - 15.09.2024, ПРАЙМ

Узбекистан и Германия договорились о сотрудничестве по критическому сырью

Власти Узбекистана и Германии в воскресенье подписали восемь документов, в частности, совместную декларацию о сотрудничестве в области критических минералов,... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T20:15+0300

2024-09-15T20:15+0300

2024-09-15T20:15+0300

экономика

узбекистан

германия

международное сотрудничество

критически важные минералы

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ТАШКЕНТ, 15 сен - ПРАЙМ. Власти Узбекистана и Германии в воскресенье подписали восемь документов, в частности, совместную декларацию о сотрудничестве в области критических минералов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 15-16 сентября находится с официальным визитом в Узбекистане. В воскресенье в конгресс-центре Самарканда состоялись его переговоры с Мирзиеевым в узком формате и с участием делегаций. По их итогам лидеры двух стран приняли совместную декларацию. "В целом в рамках официального визита были подписаны восемь двусторонних документов, в частности - совместная декларация о сотрудничестве в области критических минералов", - говорится в сообщении. Также были заключены межправительственные соглашения - о всестороннем партнерстве в сфере миграции и мобильности и о сотрудничестве в сфере транспорта. Кроме того, в перечне подписанных документов декларация о сотрудничестве в области устойчивого использования водных ресурсов в рамках инициативы "Зеленая Центральная Азия" и меморандум о сотрудничестве в области изменения климата в рамках Парижского соглашения. "Кроме того, была принята программа по технологическому партнерству и промышленной кооперации на 2024-2026 годы, а также заключен пакет соглашений и контрактов на уровне ведущих предприятий Узбекистана и Германии", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.

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узбекистан

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узбекистан, германия, международное сотрудничество, критически важные минералы