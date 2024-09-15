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Стармер и Мелони обсудят возможность применения ВСУ Storm Shadow, пишут СМИ

Стармер и Мелони обсудят возможность применения ВСУ Storm Shadow, пишут СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ

Стармер и Мелони обсудят возможность применения ВСУ Storm Shadow, пишут СМИ

Британский премьер-министр Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник будут обсуждать идею о применении ВСУ британских ракет Storm Shadow | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T19:33+0300

2024-09-15T19:33+0300

2024-09-15T19:33+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Британский премьер-министр Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони в понедельник будут обсуждать идею о применении ВСУ британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Стармер и... Мелони... обсудят предложение об использовании Украиной британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow (для ударов — ред.) по территории России", — сказано в сообщении. Представители кабмина Италии неоднократно выступали против снятия запрета на удары по территории России для ВСУ. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни ранее подчеркивал, что Рим поставляет Киеву вооружения, которые должны использоваться внутри страны, и держит это под контролем. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкие и однозначные, нет сомнений, что они достигли адресатов. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240915/udary-851580735.html

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великобритания, италия, украина, ракетные удары, всу, storm shadow