https://1prime.ru/20240915/tramp-851584355.html

На Трампа совершили покушение, сообщила конгрессвумен Грин

На Трампа совершили покушение, сообщила конгрессвумен Грин - 15.09.2024, ПРАЙМ

На Трампа совершили покушение, сообщила конгрессвумен Грин

В отношении кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа была предпринята новая попытка покушения. Об этом сообщила конгрессвумен... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T22:15+0300

2024-09-15T22:15+0300

2024-09-15T22:42+0300

политика

сша

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 15 сен – ПРАЙМ. В отношении кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа была предпринята новая попытка покушения. Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на странице в соцсети X.По ее словам, Трампа пытались убить, но он "жив и здоров".Штаб Трампа сообщил, что неподалеку от политика прогремели выстрелы, сейчас политик находится в безопасности. При этом никаких дополнительных подробностей на данный момент нет, рассказал директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг. Телеканал CNN сообщил, что выстрелы прогремели, предположительно, в тот момент, когда Трамп находился в гольф-клубе.В Белом доме заявили, что президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе неподалеку от места, где находился Трамп, глава государства продолжит следить за развитием ситуации. "Президент и вице-президент (США Камала Харрис - ред.) были проинформированы об инциденте с нарушением безопасности на Международном поле для гольфа, где бывший президент Трамп играл в гольф", — сказано в заявлении Белого дома.Отмечается, что команда Байдена и Харрис будет регулярно информировать их о произошедшем.Сын политика Дональд Трамп–младший рассказал, что зачинщик стрельбы возле принадлежащего его отцу гольф-клуба в штате Флорида, предположительно, задержан ."По данным местных правоохранителей, в кустах был обнаружен автомат АК-47. Предвыборный штаб Трампа опубликовал заявление, подтверждающее, что экс-президент в безопасности. Сообщается, что подозреваемый задержан", — сказано в распространенном заявлении Трампа–младшего.Секретная служба США, обеспечивающая безопасность первых лиц государства, проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошёл в воскресенье неподалеку от места, где находился Трамп, заявил официальный представитель американского ведомства Энтони Гульельми и добавил, что в скором времени ведомство проведет брифинг для журналистов по данной теме.Издание New York Post сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что стрельба возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где в тот момент находился Трамп, не имела отношения к политику. Перестрелку затеяли двое неизвестных пишет газета. Источники издания отметили, что Трампу "не угрожала никакая опасность", а сам район, где произошла стрельба печально известен высоким уровнем преступности.

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сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа