https://1prime.ru/20240915/tsel-851575960.html

СВО будет продолжена до достижения целей, заявил Песков

СВО будет продолжена до достижения целей, заявил Песков - 15.09.2024, ПРАЙМ

СВО будет продолжена до достижения целей, заявил Песков

Способностей ВС России, а также всей необходимой финансовой поддержки достаточно, чтобы Москва продолжала специальную военную операцию до полного достижения... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T12:00+0300

2024-09-15T12:00+0300

2024-09-15T12:00+0300

дмитрий песков

сво

вс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846009422_0:1669:2048:2821_1920x0_80_0_0_48ef8d4136d25a1d407631f47dc8cf72.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Способностей ВС России, а также всей необходимой финансовой поддержки достаточно, чтобы Москва продолжала специальную военную операцию до полного достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил", - заверил Песков в ходе разговора с журналистом Павлом Зарубиным. Запись интервью доступна в его Telegram-канале.Пресс-секретарь также добавил, что глава Кремля очень аккуратен в ответах на западные провокации.

https://1prime.ru/20240915/gps-851572850.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, сво, вс россии