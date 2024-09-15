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СВО будет продолжена до достижения целей, заявил Песков
СВО будет продолжена до достижения целей, заявил Песков - 15.09.2024, ПРАЙМ
СВО будет продолжена до достижения целей, заявил Песков
Способностей ВС России, а также всей необходимой финансовой поддержки достаточно, чтобы Москва продолжала специальную военную операцию до полного достижения... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T12:00+0300
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2024-09-15T12:00+0300
дмитрий песков
сво
вс россии
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Способностей ВС России, а также всей необходимой финансовой поддержки достаточно, чтобы Москва продолжала специальную военную операцию до полного достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил", - заверил Песков в ходе разговора с журналистом Павлом Зарубиным. Запись интервью доступна в его Telegram-канале.Пресс-секретарь также добавил, что глава Кремля очень аккуратен в ответах на западные провокации.
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дмитрий песков, сво, вс россии
Дмитрий Песков, СВО, ВС России
СВО будет продолжена до достижения целей, заявил Песков
Песков: у РФ хватает возможностей, СВО будет продолжена, ее цели будут достигнуты
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Способностей ВС России, а также всей необходимой финансовой поддержки достаточно, чтобы Москва продолжала специальную военную операцию до полного достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил", - заверил Песков в ходе разговора с журналистом Павлом Зарубиным. Запись интервью доступна в его Telegram-канале.
Пресс-секретарь также добавил, что глава Кремля очень аккуратен в ответах на западные провокации.
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