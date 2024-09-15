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"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление об ударах вглубь России
"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление об ударах вглубь России - 15.09.2024, ПРАЙМ
"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление об ударах вглубь России
Лица, которые сейчас выступают за разрешение ВСУ бить по российской территории произведенным на Западе оружием будут прятаться в бункерах. Об этом заявил в... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T20:45+0300
2024-09-15T20:45+0300
2024-09-15T20:45+0300
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Лица, которые сейчас выступают за разрешение ВСУ бить по российской территории произведенным на Западе оружием будут прятаться в бункерах. Об этом заявил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.Этот пост стал его комментарием на новость о том, что пять экс-министров обороны Британии, а также бывший премьер страны Борис Джонсон призвали нынешнего главу правительства Кира Стармера позволить Украине применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории без одобрения Вашингтона.Боуз подчеркнул, что все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон.Ранее издание Telegraph сообщило, что разрешение Вашингтона на применение Storm Shadow Киевом для ударов по РФ необходимо Лондону в связи с тем, что ракеты ее производства используются в тандеме с системами из США.Согласно итоговому заявлению после встречи президента США Джо Байдена со Стармером Белый дом не объявил о положительном решении по данному вопросу.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран Североатлантического альянса должны понимать, "с чем они играют", когда делают заявления о планах разрешить Украине наносить удары по целям в глубине российской территории с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По ловам Путина, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и страны Европы — воюют с РФ. Москва будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, указывал российский лидер.
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запад, россия, ракетные удары
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, ракетные удары
"Поразит Лондон": на Западе сделали заявление об ударах вглубь России
Боуз: те, кто выступают за удары по РФ спрячутся в правительственных бункерах
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ.
Лица, которые сейчас выступают за разрешение ВСУ бить по российской территории произведенным на Западе оружием будут прятаться в бункерах. Об этом заявил в социальной сети X
ирландский журналист Чей Боуз.
Этот пост стал его комментарием на новость о том, что пять экс-министров обороны Британии, а также бывший премьер страны Борис Джонсон призвали нынешнего главу правительства Кира Стармера позволить Украине применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории без одобрения Вашингтона.
Боуз подчеркнул, что все они окажутся в хорошо оборудованных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон.
Ранее издание Telegraph сообщило, что разрешение Вашингтона на применение Storm Shadow Киевом для ударов по РФ необходимо Лондону в связи с тем, что ракеты ее производства используются в тандеме с системами из США.
Согласно итоговому заявлению после встречи президента США Джо Байдена со Стармером Белый дом не объявил о положительном решении по данному вопросу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран Североатлантического альянса должны понимать, "с чем они играют", когда делают заявления о планах разрешить Украине наносить удары по целям в глубине российской территории с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По ловам Путина, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и страны Европы — воюют с РФ. Москва будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, указывал российский лидер.
Руководство НАТО нашло военный смысл в ударах вглубь России