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Лондон обсудит с Парижем и Берлином план ударов ВСУ по России, пишут СМИ
Лондон обсудит с Парижем и Берлином план ударов ВСУ по России, пишут СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ
Лондон обсудит с Парижем и Берлином план ударов ВСУ по России, пишут СМИ
Британские чиновники в ближайшие дни будут обсуждать со своими парижскими и берлинскими коллегами план по нанесению ВСУ ударов ракетами вглубь западного... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T18:50+0300
2024-09-15T18:50+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Британские чиновники в ближайшие дни будут обсуждать со своими парижскими и берлинскими коллегами план по нанесению ВСУ ударов ракетами вглубь западного производства вглубь территории России с задействованием навигационных данных из США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство напомнило, что ранее британский премьер-министр Кир Стармер и президент США Джо Байден обсуждали план, о которому ВСУ могли бы наносить удары ракетами Storm Shadow по российский территории при помощи американских навигационных данных. При этом Байден такого шага опасался. "Британские официальные лица проведут переговоры с французскими и немецкими коллегами по этому плану в ближайшие дни", — говорится в публикации Bloomberg. Ранее Белый дом в итоговом заявлении после встречи Байдена со Стармером не объявил о решении президента США разрешить Киеву дальние удары западными ракетами вглубь российской территории. При этом перед началом встречи Байден сообщил журналистам пула Белого дома, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах со Стармером. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, поддержка Украины, ракетные удары
Лондон обсудит с Парижем и Берлином план ударов ВСУ по России, пишут СМИ
Bloomberg: Лондон обсудит с Парижем и Берлином ракетные удары ВСУ вглубь России
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Британские чиновники в ближайшие дни будут обсуждать со своими парижскими и берлинскими коллегами план по нанесению ВСУ ударов ракетами вглубь западного производства вглубь территории России с задействованием навигационных данных из США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство напомнило, что ранее британский премьер-министр Кир Стармер и президент США Джо Байден обсуждали план, о которому ВСУ могли бы наносить удары ракетами Storm Shadow по российский территории при помощи американских навигационных данных. При этом Байден такого шага опасался.
"Британские официальные лица проведут переговоры с французскими и немецкими коллегами по этому плану в ближайшие дни", — говорится в публикации Bloomberg.
Ранее Белый дом в итоговом заявлении после встречи Байдена со Стармером не объявил о решении президента США разрешить Киеву дальние удары западными ракетами вглубь российской территории. При этом перед началом встречи Байден сообщил журналистам пула Белого дома, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах со Стармером.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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