https://1prime.ru/20240915/ukraina-851576982.html

"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы

"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы - 15.09.2024, ПРАЙМ

"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы сильно ошибается, заявил ирландский журналист Чей Боуз в ответ на заявления главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса о... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T13:38+0300

2024-09-15T13:38+0300

2024-09-15T13:38+0300

политика

украина

литва

гарантии безопасности

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы сильно ошибается, заявил ирландский журналист Чей Боуз в ответ на заявления главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности для Киева. "Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое", — подчеркнул он в социальной сети X.На форуме "Ялтинская европейская стратегия" Ландсбергис заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности. При этом дипломат предложил обеспечить гарантии с помощью пятой статьи Устава Североатлантического альянса.

https://1prime.ru/20240915/liniya-851575699.html

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украина, литва, гарантии безопасности