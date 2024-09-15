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"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы
"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы - 15.09.2024, ПРАЙМ
"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы сильно ошибается, заявил ирландский журналист Чей Боуз в ответ на заявления главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса о... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T13:38+0300
2024-09-15T13:38+0300
2024-09-15T13:38+0300
политика
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гарантии безопасности
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы сильно ошибается, заявил ирландский журналист Чей Боуз в ответ на заявления главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности для Киева. "Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое", — подчеркнул он в социальной сети X.На форуме "Ялтинская европейская стратегия" Ландсбергис заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности. При этом дипломат предложил обеспечить гарантии с помощью пятой статьи Устава Североатлантического альянса.
https://1prime.ru/20240915/liniya-851575699.html
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украина, литва, гарантии безопасности
Политика, УКРАИНА, ЛИТВА, гарантии безопасности
"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы
Боуз резко отреагировал на слова главы МИД Литвы Ландсбергиса об Украине