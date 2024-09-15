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"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы - 15.09.2024, ПРАЙМ
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"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы
"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы - 15.09.2024, ПРАЙМ
"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы сильно ошибается, заявил ирландский журналист Чей Боуз в ответ на заявления главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса о... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T13:38+0300
2024-09-15T13:38+0300
политика
украина
литва
гарантии безопасности
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы сильно ошибается, заявил ирландский журналист Чей Боуз в ответ на заявления главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности для Киева. "Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое", — подчеркнул он в социальной сети X.На форуме "Ялтинская европейская стратегия" Ландсбергис заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности. При этом дипломат предложил обеспечить гарантии с помощью пятой статьи Устава Североатлантического альянса.
https://1prime.ru/20240915/liniya-851575699.html
украина
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украина, литва, гарантии безопасности
Политика, УКРАИНА, ЛИТВА, гарантии безопасности
13:38 15.09.2024
 
"Либо глуп, либо заблуждается": журналист ответил на слова главы МИД Литвы

Боуз резко отреагировал на слова главы МИД Литвы Ландсбергиса об Украине

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы сильно ошибается, заявил ирландский журналист Чей Боуз в ответ на заявления главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности для Киева.
"Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое", — подчеркнул он в социальной сети X.
На форуме "Ялтинская европейская стратегия" Ландсбергис заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности. При этом дипломат предложил обеспечить гарантии с помощью пятой статьи Устава Североатлантического альянса.
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