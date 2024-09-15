https://1prime.ru/20240915/ukraina-851580884.html

"Возле Путина": на Украине рассказали, к чему приведут ракетные удары по РФ

"Возле Путина": на Украине рассказали, к чему приведут ракетные удары по РФ - 15.09.2024, ПРАЙМ

"Возле Путина": на Украине рассказали, к чему приведут ракетные удары по РФ

Нанесение Киевом ракетных ударов вглубь России нужно Западу, чтобы расшатать российское общество, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Об этом он... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T21:45+0300

2024-09-15T21:45+0300

2024-09-15T21:53+0300

политика

запад

украина

россия

ракетные удары

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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Нанесение Киевом ракетных ударов вглубь России нужно Западу, чтобы расшатать российское общество, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Об этом он заявил в интервью каналу PolitБюро."Цель какая? Расшатать российское общество — вот и все. Смогут ли данные удары расшатать общество? Не смогут", — полагает он.Стариков подчеркнул, что удары ракетами западного производства не дадут какого-либо военного результата в связи с их ограниченным количеством и работой ПВО России.По мнению Старикова, целью возможных ударов является политическое воздействие на Россию, что также обречено на провал, так как российское общество не поддастся на провокацию."Когда есть опасность, они все сплачиваются. Это всегда было так, и сейчас любые удары приводят, наоборот, к сплачиванию возле Путина. Поэтому реальной политической роли это не сыграет", — заключил он.Ранее издание Telegraph сообщило, что разрешение Вашингтона на применение британских ракет Storm Shadow Киевом для ударов по РФ необходимо Лондону в связи с тем, что ракеты британского производства используются в тандеме с системами из США.В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена со Стармером Белый дом не объявил о решении американского лидера разрешить дальние удары Украине западными ракетами вглубь территории РФ.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкие и однозначные, нет сомнений, что они достигли адресатов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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запад, украина, россия, ракетные удары