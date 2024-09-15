https://1prime.ru/20240915/ukraina-851582393.html

В Киеве надеются, что возможный крах энергосистемы страны повлияет на США

В Киеве надеются, что возможный крах энергосистемы страны повлияет на США - 15.09.2024, ПРАЙМ

В Киеве надеются, что возможный крах энергосистемы страны повлияет на США

Украинские чиновники выражают надежду, что перспективы краха энергетической системы страны перевесят опасения американских властей, пока не позволяющих Киеву... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T20:38+0300

2024-09-15T20:38+0300

2024-09-15T20:38+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украинские чиновники выражают надежду, что перспективы краха энергетической системы страны перевесят опасения американских властей, пока не позволяющих Киеву бить западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico. "Украинские чиновники надеются, что перспективы краха энергетической системы в конечном счете перевесят опасения Вашингтона в отношении эскалации", — пишет издание. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкие и однозначные, нет сомнений, что они достигли адресатов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, украина, поддержка украины, энергосистема украины