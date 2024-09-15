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Редкий универсал с исключительной скоростью: в Россию привезли "пулю" - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Редкий универсал с исключительной скоростью: в Россию привезли "пулю"
Редкий универсал с исключительной скоростью: в Россию привезли "пулю" - 15.09.2024, ПРАЙМ
Редкий универсал с исключительной скоростью: в Россию привезли "пулю"
Российские автодилеры начали продажу нового универсала Audi RS 4 Avant, оснащенного ранее не представленным пакетом опций, сообщает издание "SpeedMe". | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T09:23+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российские автодилеры начали продажу нового универсала Audi RS 4 Avant, оснащенного ранее не представленным пакетом опций, сообщает издание "SpeedMe".Так, спорткар имеет мощнейший мотор V6 на 2,9 литра мощностью 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Обновленный пакет "Competition" включает в себя спортивную выхлопную систему RS Sports Exhaust System Plus с двумя широкими трубами. При этом производитель уменьшил звукоизоляцию между моторным отсеком и салоном, что обеспечило лучшую слышимость работы двигателя.Среди обновлений - модернизированное управление двигателем и трансмиссией, а также повышение границы максимальной скорости до 290 километров в час.Интерьер и экстерьер универсала отличились премиальным качеством и элегантной отделкой со спортивным характером. Авто практически полностью выполнено в черном благородном цвете с красным контрастным оформлением.Цена на новинку стартует от 22 миллионов рублей.
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audi, дилерский центр, авторынок рф
Audi, дилерский центр, авторынок РФ
09:23 15.09.2024
 
Редкий универсал с исключительной скоростью: в Россию привезли "пулю"

"SpeedMe": в России стартовали продажи Audi RS 4 Avant за 22 млн рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк% Эмблема Audi
% Эмблема Audi - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российские автодилеры начали продажу нового универсала Audi RS 4 Avant, оснащенного ранее не представленным пакетом опций, сообщает издание "SpeedMe".
Так, спорткар имеет мощнейший мотор V6 на 2,9 литра мощностью 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Обновленный пакет "Competition" включает в себя спортивную выхлопную систему RS Sports Exhaust System Plus с двумя широкими трубами. При этом производитель уменьшил звукоизоляцию между моторным отсеком и салоном, что обеспечило лучшую слышимость работы двигателя.
Среди обновлений - модернизированное управление двигателем и трансмиссией, а также повышение границы максимальной скорости до 290 километров в час.
Интерьер и экстерьер универсала отличились премиальным качеством и элегантной отделкой со спортивным характером. Авто практически полностью выполнено в черном благородном цвете с красным контрастным оформлением.
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