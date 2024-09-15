https://1prime.ru/20240915/universal-851574294.html

Редкий универсал с исключительной скоростью: в Россию привезли "пулю"

Редкий универсал с исключительной скоростью: в Россию привезли "пулю" - 15.09.2024, ПРАЙМ

Редкий универсал с исключительной скоростью: в Россию привезли "пулю"

Российские автодилеры начали продажу нового универсала Audi RS 4 Avant, оснащенного ранее не представленным пакетом опций, сообщает издание "SpeedMe". | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T09:23+0300

2024-09-15T09:23+0300

2024-09-15T09:23+0300

audi

дилерский центр

авторынок рф

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российские автодилеры начали продажу нового универсала Audi RS 4 Avant, оснащенного ранее не представленным пакетом опций, сообщает издание "SpeedMe".Так, спорткар имеет мощнейший мотор V6 на 2,9 литра мощностью 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Обновленный пакет "Competition" включает в себя спортивную выхлопную систему RS Sports Exhaust System Plus с двумя широкими трубами. При этом производитель уменьшил звукоизоляцию между моторным отсеком и салоном, что обеспечило лучшую слышимость работы двигателя.Среди обновлений - модернизированное управление двигателем и трансмиссией, а также повышение границы максимальной скорости до 290 километров в час.Интерьер и экстерьер универсала отличились премиальным качеством и элегантной отделкой со спортивным характером. Авто практически полностью выполнено в черном благородном цвете с красным контрастным оформлением.Цена на новинку стартует от 22 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240912/elektrokar-851529720.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

audi, дилерский центр, авторынок рф