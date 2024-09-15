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"Они не откажутся". За спиной США готовят альтернативу доллару
"Они не откажутся". За спиной США готовят альтернативу доллару - 15.09.2024, ПРАЙМ
"Они не откажутся". За спиной США готовят альтернативу доллару
Саудовская Аравия - второй крупнейший поставщик нефти в Китай - рассматривает возможность использования юаня в расчетах. Об этом рассказал агентству "Прайм"... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T02:02+0300
2024-09-15T02:02+0300
2024-09-15T02:02+0300
саудовская аравия
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поставки нефти в китай
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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Саудовская Аравия - второй крупнейший поставщик нефти в Китай - рассматривает возможность использования юаня в расчетах. Об этом рассказал агентству "Прайм" Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал".Саудиты, традиционно использующие петродоллар в расчетах за нефть, вероятно, хотят наладить более тесное сотрудничество с Китаем по разным сферам экономики, включая возобновляемые источники энергии, электротранспорт, воздушный транспорт и прочие сферы. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКитай, в свою очередь, стремится к тому, чтобы юань поступательно замещал доллар в международных расчетах. "Если Саудовская Аравия действительно выразит желание осуществлять торговые расчеты с Китаем в юане, Поднебесная вряд ли откажется", - полагает эксперт.Ярким примером служит Россия, которая проводит расчеты с Китаем в национальных валютах. Однако, следует принимать во внимание, что помимо факторов экономических, существуют также политические.Сейчас у страны есть возможность диверсифицировать валютную выручку, что кажется довольно разумным шагом, но полное сотрудничество Саудовской Аравии с США может этому процессу помешать.
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саудовская аравия, сша, китай, транзит нефти в китай, поставки нефти в китай, юань, доллар, эксклюзив
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, КИТАЙ, транзит нефти в Китай, поставки нефти в Китай, юань, доллар, Эксклюзив
"Они не откажутся". За спиной США готовят альтернативу доллару
Аналитик Дында: Саудовская Аравия может использовать юань в расчетах за нефть
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Саудовская Аравия - второй крупнейший поставщик нефти в Китай - рассматривает возможность использования юаня в расчетах. Об этом рассказал агентству "Прайм" Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал".
Саудиты, традиционно использующие петродоллар в расчетах за нефть, вероятно, хотят наладить более тесное сотрудничество с Китаем по разным сферам экономики, включая возобновляемые источники энергии, электротранспорт, воздушный транспорт и прочие сферы.
Китай, в свою очередь, стремится к тому, чтобы юань поступательно замещал доллар в международных расчетах. "Если Саудовская Аравия действительно выразит желание осуществлять торговые расчеты с Китаем в юане, Поднебесная вряд ли откажется", - полагает эксперт.
Ярким примером служит Россия, которая проводит расчеты с Китаем в национальных валютах. Однако, следует принимать во внимание, что помимо факторов экономических, существуют также политические.
Сейчас у страны есть возможность диверсифицировать валютную выручку, что кажется довольно разумным шагом, но полное сотрудничество Саудовской Аравии с США может этому процессу помешать.
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