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В Финляндии сравнили Запад с лягушкой в нагревающейся воде
В Финляндии сравнили Запад с лягушкой в нагревающейся воде - 15.09.2024, ПРАЙМ
В Финляндии сравнили Запад с лягушкой в нагревающейся воде
Страны коллективного Запада не желают покинуть свою зону комфорта, поэтому не реагируют вовремя на решения Москвы, считает экс-премьер Финляндии Санна Марин. Об | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T12:21+0300
2024-09-15T12:21+0300
2024-09-15T12:21+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Страны коллективного Запада не желают покинуть свою зону комфорта, поэтому не реагируют вовремя на решения Москвы, считает экс-премьер Финляндии Санна Марин. Об этом она заявила на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), ее слова приводит новостное издание "РБК"."Мы как та лягушка, которая сидит в воде, которая постепенно нагревается. Но вода пока просто теплая — и это нам нравится. Нам нравится торговать с Китаем, торговать и иметь отношения со странами, чьи ценности далеки от наших. И мы не хотим понять, что температура постепенно увеличивается", — объяснила финский политик.Она также рассказала, что европейское информационное поле отличается большим количеством призывов к бездействию, что в очередной раз подтверждает удобство многих стран в сложившихся реалиях. Это, однако, подчеркивает Марин, означает лишь то, что "температура воды еще комфортная".
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финляндия, экономические связи, европа, китай, россия
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, экономические связи, ЕВРОПА, КИТАЙ, РОССИЯ
В Финляндии сравнили Запад с лягушкой в нагревающейся воде
"РБК": экс-премьер Финляндии Марин сравнила Запад с лягушкой в нагревающейся воде
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ.
Страны коллективного Запада не желают покинуть свою зону комфорта, поэтому не реагируют вовремя на решения Москвы, считает экс-премьер Финляндии Санна Марин. Об этом она заявила на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), ее слова приводит новостное издание "РБК
".
"Мы как та лягушка, которая сидит в воде, которая постепенно нагревается. Но вода пока просто теплая — и это нам нравится. Нам нравится торговать с Китаем, торговать и иметь отношения со странами, чьи ценности далеки от наших. И мы не хотим понять, что температура постепенно увеличивается", — объяснила финский политик.
Она также рассказала, что европейское информационное поле отличается большим количеством призывов к бездействию, что в очередной раз подтверждает удобство многих стран в сложившихся реалиях. Это, однако, подчеркивает Марин, означает лишь то, что "температура воды еще комфортная".
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