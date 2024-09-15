https://1prime.ru/20240915/zelenskiy-851581779.html

Украина пока не получила разрешение бить вглубь России, заявил Зеленский

Украина пока не получила разрешение бить вглубь России, заявил Зеленский - 15.09.2024, ПРАЙМ

Украина пока не получила разрешение бить вглубь России, заявил Зеленский

Киев пока не получил разрешение на применение западного оружия для нанесения ударов вглубь российской территории, заявил в интервью телеканалу CNN Владимир... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T19:49+0300

2024-09-15T19:49+0300

2024-09-15T19:50+0300

политика

владимир зеленский

украина

ракетные удары

всу

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Киев пока не получил разрешение на применение западного оружия для нанесения ударов вглубь российской территории, заявил в интервью телеканалу CNN Владимир Зеленский. "Нет, до сих пор нет", — сказал он, отвечая на вопрос, получил ли Киев разрешение. В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Британии Киром Стармером Белый дом не объявил о решении американского лидера разрешить дальние удары Украине западными ракетами вглубь территории РФ. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкие и однозначные, нет сомнений, что они достигли адресатов.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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владимир зеленский, украина, ракетные удары, всу