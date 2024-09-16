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Это происходит прямо сейчас

Это происходит прямо сейчас - 16.09.2024, ПРАЙМ

Это происходит прямо сейчас

В пятницу, 13 сентября, по итогам дня рубль закрылся в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,19%, до 90,89 руб., евро/рубль - на 0,25%, до 100,07... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T08:16+0300

2024-09-16T08:16+0300

2024-09-16T08:16+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 13 сентября, по итогам дня рубль закрылся в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,19%, до 90,89 руб., евро/рубль - на 0,25%, до 100,07 руб., юань/рубль - на 0,23%, до 12,76 руб. Центробанк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник: доллар - 90,9345 руб., евро - 100,7958 руб. В центре внимания было заседание Банка России по процентной ставке. По итогам заседания регулятор повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 19% годовых. Регулятор отмечает сохранение высокого инфляционного давления и не исключает дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании. Рубль никак не отреагировал на повышение ключевой ставки, поскольку участники рынка закладывали ее повышение. После заседания курс доллара продолжит рост в направлении 91 руб. В пятницу баррель Brent подешевел на 0,17%, до $71,51, а за неделю цена повысилась на 0,87%. Покупатели растеряли часть прибыли на американской сессии. Нефть подешевела из-за возобновления добычи после урагана "Франсин". Производители, такие как Shell, начали восстанавливать деятельность в Мексиканском заливе, что привело к снижению цен. Хотя на рынке наблюдался первый недельный рост цен за месяц, увеличенное число буровых установок и опасения по поводу снижения мирового спроса, особенно в Китае, оказывают давление на стоимость нефти. В целом, нестабильность и колебания цен остаются значительными факторами на рынке. Национальное бюро статистики Китая опубликовало ряд слабых экономических показателей. Розничные продажи в августе выросли всего на 2,1% в годовом исчислении, что ниже ожиданий и предыдущего значения. Рост промышленного производства замедлился до 4,5%, а инвестиции в основной капитал также не оправдали прогнозов. Кроме того, уровень безработицы неожиданно вырос до шестимесячного максимума. Эти данные усугубили ситуацию на фоне недавнего пересмотра прогнозов роста спроса на нефть со стороны ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) в сторону понижения. Падение цен на нефть сдерживается ослаблением доллара США из-за ожиданий значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Это оказывает поддержку сырьевым товарам, включая нефть. В понедельник, 16 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $71,52. Цена корректируется после 6% роста на прошлой неделе. Следим за уровнем $71,15. Для нового роста необходимо цене остаться выше. Если покупатели позволят цене пройти $71,00, то высока вероятность падения до $69,20. Учитывая что индекс доллара снижается, то у них есть временное окно возобновить восходящее движение. Курс доллара торгуется на уровне 90,80 руб. Поскольку в пятницу покупателям не удалось закрепиться ниже 90,50, то стоит готовиться к умеренному повышению до 91,50 руб. Сильного ослабления не ожидается поскольку внешние факторы оказывают слабое влияние на локальный валютный рынок. Такое ощущение что рубль находится в бомбоубежище и реагирует на происходящие события внутри него. Со следующей недели он начнет получать поддержку от налогового периода. Индекс Мосбиржи вырос на 2,45%, до 2678,99 п., индекс РТС - на 2,64%, до 928,07 п. Индекс первоначально отреагировал снижением на решение ЦБ России. Мне непонятен рост индекса к закрытию дня. Радость инвесторов о росте может быть преждевременной. Снижение цен на нефть оказывает давление на доходность компаний, особенно в энергетическом секторе, что негативно сказывается на индексах. Высокие ставки, достигнувшие 19%, создают жесткие условия для кредитования и тормозят экономический рост, снижая инвестиционную активность. Инфляционные ожидания остаются высокими, что приводит к сдерживанию потребительского спроса и ухудшению финансовых результатов компаний. Первоначальное падение индекса может демонстрировать осторожность инвесторов, которые не уверены в устойчивом восстановлении. Даже если индекс временно покажет рост, это может лишь отражать краткосрочную коррекцию после значительного падения, не гарантирующую долгосрочную тенденцию. Повышенная волатильность будет продолжать давить на эмоциональное состояние инвесторов, которые активно продают активы в условиях неопределенности. В таких обстоятельствах радоваться росту индекса кажется преждевременным, учитывая множество фундаментальных экономических рисков и текущую рыночную ситуацию. Пока хочется посмотреть на рынок со стороны. По крайней мере в понедельник и вторник. Если индекс IMOEX повторно вернется к уровню 2600 п., падение ускорится.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, мосбиржа, банк россии, ставка банка россии, нефть, китай, сша