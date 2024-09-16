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Долгожданное восстановление - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Долгожданное восстановление
Долгожданное восстановление - 16.09.2024, ПРАЙМ
Долгожданное восстановление
Фондовые индексы удержались на траектории роста по итогам прошлой недели. Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 2,45% до 2678,99 п., индекс РТС прибавил 2,64%,... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T08:41+0300
2024-09-16T08:41+0300
мнения аналитиков
банк россии
ставка банка россии
денежно-кредитная политика
globaltrans
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851587872.jpg?1726465268
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы удержались на траектории роста по итогам прошлой недели. Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 2,45% до 2678,99 п., индекс РТС прибавил 2,64%, повысившись до 928,07 п. По итогам недели оба индекса показали рост на 2,12% и 0,87%, соответственно. Тем не менее на рынке ОФЗ преобладала обратная динамика, индекс RBGI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, снизился за неделю на 1,48%, приблизившись к многомесячным минимумам.Кривая доходности ОФЗ за неделю повысилась на 28-46 б. п. на отрезке от двух до десяти лет. Доходность двухлетних облигаций выросла до 18,66%. Инвесторы, таким образом, реагируют на решение Банка России повысить ключевую ставку на 100 б. п. до 19% и возможность ее дальнейшего повышения еще до конца текущего года.В сопроводительном заявлении Банка России отмечается, что экономика значительно отклонилась от сбалансированной траектории роста, условия на рынке труда сохраняются жесткими, а потребительская активность – высокой. Регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки. Ранее за такой риторикой обычно следовало повышение ключевой ставки на одном из последующих заседаний.Кроме того, глава Банка России прокомментировала снижение российских фондовых индексов, которое наблюдается с мая текущего года. По мнению Эльвиры Набиуллиной, спад на рынке был обусловлен сочетанием нескольких факторов. К ним относятся ужесточение денежно-кредитной политики, на фоне которого повысилась привлекательность других инструментов финансового рынка, корректировка ожиданий инвесторов в отношении перспектив корпоративной прибыли, переоценка ожиданий по дивидендам.Акционеры Globaltrans Investment PLC 30 сентября 2024 года рассмотрят на внеочередном собрании вопрос о тендерном предложении о выкупе глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и ПАО "СПБ Банк", в объеме, не превышающем количество таких GDR в обращении, по цене 520 рублей за одну GDR. Ранее совет директоров Globaltrans уже одобрил добровольный делистинг GDR компании с Московской биржи и "СПБ Биржи", а также с Лондонской фондовой бирже. Вместе с тем был одобрен листинг GDR Globaltrans на Астанинской фондовой бирже. В пятницу GDR Globaltrans подорожали на 4,49% до 486,00 руб. за одну GDR.Росавиация раскрыла данные за август 2024 года по росту пассажиропотока авиакомпаний, который повысился на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего российские авиакомпании перевезли в этом месяце 12,1 млн человек. Тем не менее темпы роста пассажиропотока замедлились по сравнению с июлем, когда показатель вырос на 4,3% по сравнению с июлем 2023 года. Совокупная занятость кресел перевозчиков в августе выросла на 1,3 процентных пункта - с 91,7% до 93%, уточнили в Росавиации.Восстановление фондовых индексов на текущей неделе может продолжиться. Факторы, которые по мнению регулятора оказывали давление на фондовые индексы с мая текущего года, после снижения индексов могут быть в существенной степени учтены в котировках, в то время как привлекательные уровни и оценочные коэффициенты позволяют рассматривать селективные покупки, например, в сегменте золотодобывающих компаний.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, банк россии, ставка банка россии, денежно-кредитная политика, globaltrans, росавиация
Мнения аналитиков, Банк России, ставка Банка России, денежно-кредитная политика, Globaltrans, Росавиация
08:41 16.09.2024
 

Долгожданное восстановление

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы удержались на траектории роста по итогам прошлой недели. Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 2,45% до 2678,99 п., индекс РТС прибавил 2,64%, повысившись до 928,07 п. По итогам недели оба индекса показали рост на 2,12% и 0,87%, соответственно. Тем не менее на рынке ОФЗ преобладала обратная динамика, индекс RBGI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, снизился за неделю на 1,48%, приблизившись к многомесячным минимумам.
Кривая доходности ОФЗ за неделю повысилась на 28-46 б. п. на отрезке от двух до десяти лет. Доходность двухлетних облигаций выросла до 18,66%. Инвесторы, таким образом, реагируют на решение Банка России повысить ключевую ставку на 100 б. п. до 19% и возможность ее дальнейшего повышения еще до конца текущего года.
В сопроводительном заявлении Банка России отмечается, что экономика значительно отклонилась от сбалансированной траектории роста, условия на рынке труда сохраняются жесткими, а потребительская активность – высокой. Регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки. Ранее за такой риторикой обычно следовало повышение ключевой ставки на одном из последующих заседаний.
Кроме того, глава Банка России прокомментировала снижение российских фондовых индексов, которое наблюдается с мая текущего года. По мнению Эльвиры Набиуллиной, спад на рынке был обусловлен сочетанием нескольких факторов. К ним относятся ужесточение денежно-кредитной политики, на фоне которого повысилась привлекательность других инструментов финансового рынка, корректировка ожиданий инвесторов в отношении перспектив корпоративной прибыли, переоценка ожиданий по дивидендам.
Акционеры Globaltrans Investment PLC 30 сентября 2024 года рассмотрят на внеочередном собрании вопрос о тендерном предложении о выкупе глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и ПАО "СПБ Банк", в объеме, не превышающем количество таких GDR в обращении, по цене 520 рублей за одну GDR. Ранее совет директоров Globaltrans уже одобрил добровольный делистинг GDR компании с Московской биржи и "СПБ Биржи", а также с Лондонской фондовой бирже. Вместе с тем был одобрен листинг GDR Globaltrans на Астанинской фондовой бирже. В пятницу GDR Globaltrans подорожали на 4,49% до 486,00 руб. за одну GDR.
Росавиация раскрыла данные за август 2024 года по росту пассажиропотока авиакомпаний, который повысился на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего российские авиакомпании перевезли в этом месяце 12,1 млн человек. Тем не менее темпы роста пассажиропотока замедлились по сравнению с июлем, когда показатель вырос на 4,3% по сравнению с июлем 2023 года. Совокупная занятость кресел перевозчиков в августе выросла на 1,3 процентных пункта - с 91,7% до 93%, уточнили в Росавиации.
Восстановление фондовых индексов на текущей неделе может продолжиться. Факторы, которые по мнению регулятора оказывали давление на фондовые индексы с мая текущего года, после снижения индексов могут быть в существенной степени учтены в котировках, в то время как привлекательные уровни и оценочные коэффициенты позволяют рассматривать селективные покупки, например, в сегменте золотодобывающих компаний.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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