На мировых рынках ждут решения ФРС США

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии, а отсутствии торгов в Китае и Японии, ведущие площадки прибавляют порядка 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы после умеренного роста в пятницу, сегодня с утра консолидируются над уровнями закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent не демонстрирует выраженной динамики, удерживая позиции у уровней пятничного закрытия и торгуясь в районе 71,6 доллара за баррель. Основным событием предстоящей недели для мировых рынков станет заседание ФРС США, на котором американский регулятор может перейти к смягчению денежно-кредитной политики и снизить ставку на 25 б.п. Данное решение уже заложено в котировки рисковых активов. В случае снижения американским регулятором ставки на 50 б.п. или наличии мягких сигналов, говорящих о возможности снижения ставки на следующем заседании, спрос на рисковые активы может вырасти, что поспособствует позитивной динамике мировых рынков. Также инвесторы обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики, где мы выделяем данные по инфляции в Еврозоне и розничным продажам, заявкам на пособие по безработице и продажам жилья на вторичном рынке в США.По итогам пятницы, несмотря на подъем российским регулятором ключевой ставки до 19%, индекс Мосбиржи вырос на 2,6%, закончив неделю в районе 2 682 пунктов, что может быть вызвано фиксацией прибыли по спекулятивным "коротким" позициям в преддверии выходных и более "мягким" повышением ключевой ставки, чем ожидали некоторые участники рынка. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях, чему способствует внешний фон и, в частности, закрепление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 70 долларов за баррель. Однако в ходе сессии нельзя исключать активизацию продаж на нашем рынке, что приведет к компенсации утреннего роста и переходу рынка на отрицательную территорию. Отметим, что с технической точки зрения индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках нисходящего тренда, что говорит о сохранении рисков возобновления нисходящей динамики и обновления локальных минимумов. При этом, подъем от годовых минимумов, установленных в начале сентября, укладывается в рамки коррекции. В сложившейся ситуации говорит о переходе рынка к полноценному росту можно будет после пробоя нисходящего тренда, проходящего в районе 2 750 пунктов.На валютной секции Московской биржи по итогам пятницы юань поднялся на 0,3%, закончив неделю в районе 12,77 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем перехода китайской валюты в консолидацию у достигнутых уровней. При этом в рамках текущей недели рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые начнут подготовку к пику налоговых выплат, что будет способствовать росту предложения юаней на рынке. В сложившихся обстоятельствах к концу недели пара юань/рубль может продемонстрировать снижение и вернуться в диапазон 12 – 12,5 рубля за единицу китайской валюты.
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии, а отсутствии торгов в Китае и Японии, ведущие площадки прибавляют порядка 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы после умеренного роста в пятницу, сегодня с утра консолидируются над уровнями закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent не демонстрирует выраженной динамики, удерживая позиции у уровней пятничного закрытия и торгуясь в районе 71,6 доллара за баррель. Основным событием предстоящей недели для мировых рынков станет заседание ФРС США, на котором американский регулятор может перейти к смягчению денежно-кредитной политики и снизить ставку на 25 б.п. Данное решение уже заложено в котировки рисковых активов. В случае снижения американским регулятором ставки на 50 б.п. или наличии мягких сигналов, говорящих о возможности снижения ставки на следующем заседании, спрос на рисковые активы может вырасти, что поспособствует позитивной динамике мировых рынков. Также инвесторы обратят внимание на блок важной макроэкономической статистики, где мы выделяем данные по инфляции в Еврозоне и розничным продажам, заявкам на пособие по безработице и продажам жилья на вторичном рынке в США.
По итогам пятницы, несмотря на подъем российским регулятором ключевой ставки до 19%, индекс Мосбиржи вырос на 2,6%, закончив неделю в районе 2 682 пунктов, что может быть вызвано фиксацией прибыли по спекулятивным "коротким" позициям в преддверии выходных и более "мягким" повышением ключевой ставки, чем ожидали некоторые участники рынка. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях, чему способствует внешний фон и, в частности, закрепление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 70 долларов за баррель. Однако в ходе сессии нельзя исключать активизацию продаж на нашем рынке, что приведет к компенсации утреннего роста и переходу рынка на отрицательную территорию. Отметим, что с технической точки зрения индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках нисходящего тренда, что говорит о сохранении рисков возобновления нисходящей динамики и обновления локальных минимумов. При этом, подъем от годовых минимумов, установленных в начале сентября, укладывается в рамки коррекции. В сложившейся ситуации говорит о переходе рынка к полноценному росту можно будет после пробоя нисходящего тренда, проходящего в районе 2 750 пунктов.
На валютной секции Московской биржи по итогам пятницы юань поднялся на 0,3%, закончив неделю в районе 12,77 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем перехода китайской валюты в консолидацию у достигнутых уровней. При этом в рамках текущей недели рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые начнут подготовку к пику налоговых выплат, что будет способствовать росту предложения юаней на рынке. В сложившихся обстоятельствах к концу недели пара юань/рубль может продемонстрировать снижение и вернуться в диапазон 12 – 12,5 рубля за единицу китайской валюты.
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