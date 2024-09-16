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ЦБ поднял ставку, но рынок акций вырос - 16.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ поднял ставку, но рынок акций вырос
ЦБ поднял ставку, но рынок акций вырос - 16.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ поднял ставку, но рынок акций вырос
Индекс Мосбиржи завершил пятничные торги резким выкупом глубокой просадки на фоне решения ЦБ повысить ставку до 19%. На вечерке бенчмарк +2,7% и 2685 п. Видимо, | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T10:02+0300
2024-09-16T10:02+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
сургутнефтегаз
сегежа групп
курсы валют
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил пятничные торги резким выкупом глубокой просадки на фоне решения ЦБ повысить ставку до 19%. На вечерке бенчмарк +2,7% и 2685 п. Видимо, монетарный негатив уже был заложен в депрессивном курсе акций, поэтому рост рынка со дна дня на 4% даже не удивляет. Участники рынка в дальнейшем будут закладывать завершение жесткой ДКП ЦБ, а покупать бумаги надо заранее.Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза (+5,8%). Префы обновили максимумы за два месяца и взлетели на уровни после июльского дивиденда. Ближайший ориентир на 54 руб., а фундаментально акции оцениваются в 58 руб.Слабее рынка — вновь бумаги Сегежи (-1,4%). Но падение на фоне повышения ключевой ставки уже не такое и большое. Видимо, предыдущий обвал курса на исторический минимум многое в себя впитал. Очень волатильный инструмент, подходит далеко не всем. Сопротивление на 1,5 руб.Рубль закрылся нейтрально: юань прибавил 0,3%, доллар упал на 0,2%, евро подорожал на 0,4%. Разнонаправленная динамика и нет выраженного тренда. Ранее бы рубль сильно укрепился на факторе ЦБ, но сейчас иностранных инвесторов нет и арбитраж затруднен.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, сургутнефтегаз, сегежа групп, курсы валют
Мнения аналитиков, Мосбиржа, Сургутнефтегаз, Сегежа Групп, Курсы валют
10:02 16.09.2024
 

ЦБ поднял ставку, но рынок акций вырос

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил пятничные торги резким выкупом глубокой просадки на фоне решения ЦБ повысить ставку до 19%. На вечерке бенчмарк +2,7% и 2685 п. Видимо, монетарный негатив уже был заложен в депрессивном курсе акций, поэтому рост рынка со дна дня на 4% даже не удивляет. Участники рынка в дальнейшем будут закладывать завершение жесткой ДКП ЦБ, а покупать бумаги надо заранее.
Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза (+5,8%). Префы обновили максимумы за два месяца и взлетели на уровни после июльского дивиденда. Ближайший ориентир на 54 руб., а фундаментально акции оцениваются в 58 руб.
Слабее рынка — вновь бумаги Сегежи (-1,4%). Но падение на фоне повышения ключевой ставки уже не такое и большое. Видимо, предыдущий обвал курса на исторический минимум многое в себя впитал. Очень волатильный инструмент, подходит далеко не всем. Сопротивление на 1,5 руб.
Рубль закрылся нейтрально: юань прибавил 0,3%, доллар упал на 0,2%, евро подорожал на 0,4%. Разнонаправленная динамика и нет выраженного тренда. Ранее бы рубль сильно укрепился на факторе ЦБ, но сейчас иностранных инвесторов нет и арбитраж затруднен.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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