ЦБ поднял ставку, но рынок акций вырос

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил пятничные торги резким выкупом глубокой просадки на фоне решения ЦБ повысить ставку до 19%. На вечерке бенчмарк +2,7% и 2685 п. Видимо, монетарный негатив уже был заложен в депрессивном курсе акций, поэтому рост рынка со дна дня на 4% даже не удивляет. Участники рынка в дальнейшем будут закладывать завершение жесткой ДКП ЦБ, а покупать бумаги надо заранее.Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза (+5,8%). Префы обновили максимумы за два месяца и взлетели на уровни после июльского дивиденда. Ближайший ориентир на 54 руб., а фундаментально акции оцениваются в 58 руб.Слабее рынка — вновь бумаги Сегежи (-1,4%). Но падение на фоне повышения ключевой ставки уже не такое и большое. Видимо, предыдущий обвал курса на исторический минимум многое в себя впитал. Очень волатильный инструмент, подходит далеко не всем. Сопротивление на 1,5 руб.Рубль закрылся нейтрально: юань прибавил 0,3%, доллар упал на 0,2%, евро подорожал на 0,4%. Разнонаправленная динамика и нет выраженного тренда. Ранее бы рубль сильно укрепился на факторе ЦБ, но сейчас иностранных инвесторов нет и арбитраж затруднен.
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи завершил пятничные торги резким выкупом глубокой просадки на фоне решения ЦБ повысить ставку до 19%. На вечерке бенчмарк +2,7% и 2685 п. Видимо, монетарный негатив уже был заложен в депрессивном курсе акций, поэтому рост рынка со дна дня на 4% даже не удивляет. Участники рынка в дальнейшем будут закладывать завершение жесткой ДКП ЦБ, а покупать бумаги надо заранее.
Сильнее рынка — акции Сургутнефтегаза (+5,8%). Префы обновили максимумы за два месяца и взлетели на уровни после июльского дивиденда. Ближайший ориентир на 54 руб., а фундаментально акции оцениваются в 58 руб.
Слабее рынка — вновь бумаги Сегежи (-1,4%). Но падение на фоне повышения ключевой ставки уже не такое и большое. Видимо, предыдущий обвал курса на исторический минимум многое в себя впитал. Очень волатильный инструмент, подходит далеко не всем. Сопротивление на 1,5 руб.
Рубль закрылся нейтрально: юань прибавил 0,3%, доллар упал на 0,2%, евро подорожал на 0,4%. Разнонаправленная динамика и нет выраженного тренда. Ранее бы рубль сильно укрепился на факторе ЦБ, но сейчас иностранных инвесторов нет и арбитраж затруднен.
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