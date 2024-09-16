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Владельца ГК "Монолит" отправили под домашний арест

Владельца ГК "Монолит" отправили под домашний арест - 16.09.2024, ПРАЙМ

Владельца ГК "Монолит" отправили под домашний арест

Задержанному ранее в аэропорту "Пулково" владельцу ГК "Монолит" Игорю Константинову суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по делу об организации... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T17:20+0300

2024-09-16T17:20+0300

2024-09-16T17:21+0300

происшествия

россия

санкт-петербург

домашний арест

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - ПРАЙМ. Задержанному ранее в аэропорту "Пулково" владельцу ГК "Монолит" Игорю Константинову суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по делу об организации нападения на конкурента. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По данным пресс-службы, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константинова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 - пп. "г", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). "Суд следствию отказал, избрав Константинову домашний арест по 13.10.2024", — сообщила пресс-служба. Отмечается, что Константинова задержали 14 сентября при пересечении границы в международном аэропорту "Пулково". Ранее главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти сообщало о задержании 14 сентября в аэропорту "Пулково" петербуржца, который находится в федеральном розыске по делу о нападении. По данным регионального главка МВД, в августе 2019 года задержанный в деловом центре в доме №3 по шоссе Революции предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на другого Жителя Санкт-Петербурга. В начале января 2020 года у дома 47 по Юнтоловскому проспекту двое найденных исполнителей избили указанную им жертву. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что речь идет об Игоре Константинове, подозреваемом в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК "Беатон" в 2020 году.

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россия, санкт-петербург, домашний арест