https://1prime.ru/20240916/avtomobil-851591328.html

Автоэксперт посоветовал не покупать автомобиль с пробегом без необходимости

Автоэксперт посоветовал не покупать автомобиль с пробегом без необходимости - 16.09.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт посоветовал не покупать автомобиль с пробегом без необходимости

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин посоветовал россиянам не покупать автомобили на вторичном рынке без острой необходимости даже в... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T11:06+0300

2024-09-16T11:06+0300

2024-09-16T11:06+0300

авторынок рф

вторичный рынок

рост цен

россия

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин посоветовал россиянам не покупать автомобили на вторичном рынке без острой необходимости даже в условиях роста цен. Его слова приводит "Москва24".Так, Шапарин заявил, что рост цен не является причиной запасаться продукцией до ее еще большего подорожания. Он объяснил, что цены на вторичном автомобильном рынке напрямую зависят от стоимости новых моделей. Эксперт также предупредил, что рост цен может отразиться на машинах с пробегом даже больше, чем на новых экземплярах."Приобретать автомобиль нужно только в том случае, если он необходим и востребован. Других вариантов просто нет", – подчеркнул автоэксперт.Он также добавил, что на текущий момент нет смысла говорить о снижении цен, так как для этого нет оснований. Ситуация может измениться при дополнительных поступлениях на авторынок, резюмировал Шапарин.

https://1prime.ru/20240915/avto-851555476.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авторынок рф, вторичный рынок, рост цен, россия