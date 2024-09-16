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Автоэксперт посоветовал не покупать автомобиль с пробегом без необходимости - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт посоветовал не покупать автомобиль с пробегом без необходимости
Автоэксперт посоветовал не покупать автомобиль с пробегом без необходимости - 16.09.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт посоветовал не покупать автомобиль с пробегом без необходимости
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин посоветовал россиянам не покупать автомобили на вторичном рынке без острой необходимости даже в... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T11:06+0300
2024-09-16T11:06+0300
авторынок рф
вторичный рынок
рост цен
россия
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин посоветовал россиянам не покупать автомобили на вторичном рынке без острой необходимости даже в условиях роста цен. Его слова приводит "Москва24".Так, Шапарин заявил, что рост цен не является причиной запасаться продукцией до ее еще большего подорожания. Он объяснил, что цены на вторичном автомобильном рынке напрямую зависят от стоимости новых моделей. Эксперт также предупредил, что рост цен может отразиться на машинах с пробегом даже больше, чем на новых экземплярах."Приобретать автомобиль нужно только в том случае, если он необходим и востребован. Других вариантов просто нет", – подчеркнул автоэксперт.Он также добавил, что на текущий момент нет смысла говорить о снижении цен, так как для этого нет оснований. Ситуация может измениться при дополнительных поступлениях на авторынок, резюмировал Шапарин.
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авторынок рф, вторичный рынок, рост цен, россия
авторынок РФ, Вторичный рынок, рост цен, РОССИЯ
11:06 16.09.2024
 
Автоэксперт посоветовал не покупать автомобиль с пробегом без необходимости

Шапарин: россиянам не стоит покупать автомобиль с пробегом без необходимости

© РИА Новости . Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкКоллекция миниатюр советских автомобилей В. Игнатюгина
Коллекция миниатюр советских автомобилей В. Игнатюгина - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Наталья Горшкова
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин посоветовал россиянам не покупать автомобили на вторичном рынке без острой необходимости даже в условиях роста цен. Его слова приводит "Москва24".
Так, Шапарин заявил, что рост цен не является причиной запасаться продукцией до ее еще большего подорожания. Он объяснил, что цены на вторичном автомобильном рынке напрямую зависят от стоимости новых моделей. Эксперт также предупредил, что рост цен может отразиться на машинах с пробегом даже больше, чем на новых экземплярах.
"Приобретать автомобиль нужно только в том случае, если он необходим и востребован. Других вариантов просто нет", – подчеркнул автоэксперт.
Он также добавил, что на текущий момент нет смысла говорить о снижении цен, так как для этого нет оснований. Ситуация может измениться при дополнительных поступлениях на авторынок, резюмировал Шапарин.
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