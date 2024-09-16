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На российской бирже подорожали основные виды автомобильного топлива - 16.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240916/benzin-851598731.html
На российской бирже подорожали основные виды автомобильного топлива
На российской бирже подорожали основные виды автомобильного топлива - 16.09.2024, ПРАЙМ
На российской бирже подорожали основные виды автомобильного топлива
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась на первых торгах недели, также подорожало и дизельное... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:07+0300
2024-09-16T15:07+0300
экономика
россия
биржевые цены на бензин
бензин
топливо
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась на первых торгах недели, также подорожало и дизельное топливо, следует из данных торгов. Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник поднялась на 1,21%, до 59 393 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,98%, до 67 230 рублей. При этом за прошлую неделю стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 снизилась на 6,1% и 9,5% соответственно. Также по итогам торговой сессии понедельника выросла и цена на дизельное топливо - на 0,72%, до 60 340 рублей за тонну. А всего за прошлую неделю оно подешевело на 3,58%. В то же время тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 1,29%, до 36 600 рублей, мазута - на 0,04%, до 26 045 рублей. Цена авиакеросина снизилась на 0,91% - до 80 546 рублей за тонну. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых субъектах РФ.
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россия, биржевые цены на бензин, бензин, топливо, спбмтсб
Экономика, РОССИЯ, биржевые цены на бензин, Бензин, топливо, СПбМТСБ
15:07 16.09.2024
 
На российской бирже подорожали основные виды автомобильного топлива

На российской бирже бензин Аи-92 подорожал на 1,21%, Аи-95 — на 0,98%

© Unsplash/Erik McleanЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Unsplash/Erik Mclean
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась на первых торгах недели, также подорожало и дизельное топливо, следует из данных торгов.
Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник поднялась на 1,21%, до 59 393 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,98%, до 67 230 рублей. При этом за прошлую неделю стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 снизилась на 6,1% и 9,5% соответственно.
Также по итогам торговой сессии понедельника выросла и цена на дизельное топливо - на 0,72%, до 60 340 рублей за тонну. А всего за прошлую неделю оно подешевело на 3,58%.
В то же время тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 1,29%, до 36 600 рублей, мазута - на 0,04%, до 26 045 рублей. Цена авиакеросина снизилась на 0,91% - до 80 546 рублей за тонну.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых субъектах РФ.
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ЭкономикаРОССИЯбиржевые цены на бензинБензинтопливоСПбМТСБ
 
 
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