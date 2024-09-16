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На московских АЗС за неделю выросли цены на бензин Аи-92 и Аи-95 - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240916/benzin-851599389.html
На московских АЗС за неделю выросли цены на бензин Аи-92 и Аи-95
На московских АЗС за неделю выросли цены на бензин Аи-92 и Аи-95 - 16.09.2024, ПРАЙМ
На московских АЗС за неделю выросли цены на бензин Аи-92 и Аи-95
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 9 по 16 сентября выросла в среднем на 2 и 4 копейки за литр соответственно, следует из данных... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:26+0300
2024-09-16T15:26+0300
энергетика
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цены на бензин
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 9 по 16 сентября выросла в среднем на 2 и 4 копейки за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Литр Аи-92 за отчетный период подорожал до 54,09 рубля, Аи-95 - до 59,99 рубля. А цена на Аи-100 подскочила в среднем на 96 копеек, до 80,74 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало только на двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Газпром нефти" и "Татнефти". В среднем за неделю его стоимость поднялась на 2 копейки - до 66,02 рубля за литр. Минэнерго РФ ожидает, что рост розничных цен на топливо в стране по итогам года останется на уровне, близком к накопленной инфляции, сообщали РИА Новости ранее в министерстве. В проекте прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, который Минэкономразвития ранее внесло в кабмин, рост цен в текущем году ожидается на уровне 7,3%. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за пределы стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить запрет на экспорт дизтоплива, по мнению профильных ведомств, не требуется.
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россия, москва, азс, цены на бензин
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, АЗС, цены на бензин
15:26 16.09.2024
 
На московских АЗС за неделю выросли цены на бензин Аи-92 и Аи-95

МТА: Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы за неделю подорожал в среднем на 2 и 4 копейки

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМультизаправочный комплекс АЗС Нефтьмагистраль №060
Мультизаправочный комплекс АЗС Нефтьмагистраль №060 - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 9 по 16 сентября выросла в среднем на 2 и 4 копейки за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Литр Аи-92 за отчетный период подорожал до 54,09 рубля, Аи-95 - до 59,99 рубля. А цена на Аи-100 подскочила в среднем на 96 копеек, до 80,74 рубля за литр.
Дизельное топливо подорожало только на двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Газпром нефти" и "Татнефти". В среднем за неделю его стоимость поднялась на 2 копейки - до 66,02 рубля за литр.
Минэнерго РФ ожидает, что рост розничных цен на топливо в стране по итогам года останется на уровне, близком к накопленной инфляции, сообщали РИА Новости ранее в министерстве. В проекте прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, который Минэкономразвития ранее внесло в кабмин, рост цен в текущем году ожидается на уровне 7,3%.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за пределы стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить запрет на экспорт дизтоплива, по мнению профильных ведомств, не требуется.
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