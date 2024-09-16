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На московских АЗС за неделю выросли цены на бензин Аи-92 и Аи-95

На московских АЗС за неделю выросли цены на бензин Аи-92 и Аи-95 - 16.09.2024, ПРАЙМ

На московских АЗС за неделю выросли цены на бензин Аи-92 и Аи-95

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 9 по 16 сентября выросла в среднем на 2 и 4 копейки за литр соответственно, следует из данных... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T15:26+0300

2024-09-16T15:26+0300

2024-09-16T15:26+0300

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 9 по 16 сентября выросла в среднем на 2 и 4 копейки за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Литр Аи-92 за отчетный период подорожал до 54,09 рубля, Аи-95 - до 59,99 рубля. А цена на Аи-100 подскочила в среднем на 96 копеек, до 80,74 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало только на двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Газпром нефти" и "Татнефти". В среднем за неделю его стоимость поднялась на 2 копейки - до 66,02 рубля за литр. Минэнерго РФ ожидает, что рост розничных цен на топливо в стране по итогам года останется на уровне, близком к накопленной инфляции, сообщали РИА Новости ранее в министерстве. В проекте прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, который Минэкономразвития ранее внесло в кабмин, рост цен в текущем году ожидается на уровне 7,3%. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за пределы стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить запрет на экспорт дизтоплива, по мнению профильных ведомств, не требуется.

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