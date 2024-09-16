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"Союзник на нитке": эксперт оценил реакцию США на вступление Турции в БРИКС - 16.09.2024, ПРАЙМ
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"Союзник на нитке": эксперт оценил реакцию США на вступление Турции в БРИКС
"Союзник на нитке": эксперт оценил реакцию США на вступление Турции в БРИКС - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Союзник на нитке": эксперт оценил реакцию США на вступление Турции в БРИКС
Западный деловой истэблишмент будет огорчен, если Турция все же присоединится к БРИКС, но Анкара, будучи независимой, будет поступать в своих интересах,... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T07:14+0300
2024-09-16T07:14+0300
политика
турция
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сша
нато
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АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Западный деловой истэблишмент будет огорчен, если Турция все же присоединится к БРИКС, но Анкара, будучи независимой, будет поступать в своих интересах, подчеркнул экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее помощник президента Росс Юрий Ушаков заявлял, что Турция подала заявку на полноценное членство в организации.Эрчин уточнил, что Вашингтон имеет достаточное количество деловых партнеров, являющихся членами БРИКС, однако вступление страны-члена Североатлантического альянса будет иметь для США особое значение. Это связано с позицией государств по вопросам американского доллара и гегемонии США. Он также уточнил, что для деловых кругов в самой Турции этот шаг станет благоприятным.Эрчин объяснил, что на сегодняшний день Анкара сталкивается с большим количеством трудностей из-за узко ориентированной торговой политики, БРИКС же поможет государству расширить экономические связи. "Турция уже стала "союзником на нитке". Если Белый дом, поддерживающий террористический коридор на севере Сирии, сделает шаг в ответ на действия Турции, которая хочет принять участие в такой экономической структуре как БРИКС, это может привести к разрыву связей. Кроме того, Турция - независимое государство. Она не является американской колонией", - подчеркнул эксперт, добавив, что вступление Турции в БРИКС рано или поздно произойдет. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
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турция, брикс, сша, нато
Политика, ТУРЦИЯ, БРИКС, США, НАТО
07:14 16.09.2024
 
"Союзник на нитке": эксперт оценил реакцию США на вступление Турции в БРИКС

Эрчин: Турция не является американской колонией, займёт своё место в БРИКС

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Западный деловой истэблишмент будет огорчен, если Турция все же присоединится к БРИКС, но Анкара, будучи независимой, будет поступать в своих интересах, подчеркнул экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Ранее помощник президента Росс Юрий Ушаков заявлял, что Турция подала заявку на полноценное членство в организации.
Эрчин уточнил, что Вашингтон имеет достаточное количество деловых партнеров, являющихся членами БРИКС, однако вступление страны-члена Североатлантического альянса будет иметь для США особое значение. Это связано с позицией государств по вопросам американского доллара и гегемонии США. Он также уточнил, что для деловых кругов в самой Турции этот шаг станет благоприятным.
Эрчин объяснил, что на сегодняшний день Анкара сталкивается с большим количеством трудностей из-за узко ориентированной торговой политики, БРИКС же поможет государству расширить экономические связи.
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В США прокомментировали решение Турции вступить в БРИКС
Вчера, 11:46
"Турция уже стала "союзником на нитке". Если Белый дом, поддерживающий террористический коридор на севере Сирии, сделает шаг в ответ на действия Турции, которая хочет принять участие в такой экономической структуре как БРИКС, это может привести к разрыву связей. Кроме того, Турция - независимое государство. Она не является американской колонией", - подчеркнул эксперт, добавив, что вступление Турции в БРИКС рано или поздно произойдет.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
 
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