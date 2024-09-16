https://1prime.ru/20240916/briks-851586802.html
"Союзник на нитке": эксперт оценил реакцию США на вступление Турции в БРИКС
"Союзник на нитке": эксперт оценил реакцию США на вступление Турции в БРИКС - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Союзник на нитке": эксперт оценил реакцию США на вступление Турции в БРИКС
Западный деловой истэблишмент будет огорчен, если Турция все же присоединится к БРИКС, но Анкара, будучи независимой, будет поступать в своих интересах,... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T07:14+0300
2024-09-16T07:14+0300
2024-09-16T07:14+0300
политика
турция
брикс
сша
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Западный деловой истэблишмент будет огорчен, если Турция все же присоединится к БРИКС, но Анкара, будучи независимой, будет поступать в своих интересах, подчеркнул экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее помощник президента Росс Юрий Ушаков заявлял, что Турция подала заявку на полноценное членство в организации.Эрчин уточнил, что Вашингтон имеет достаточное количество деловых партнеров, являющихся членами БРИКС, однако вступление страны-члена Североатлантического альянса будет иметь для США особое значение. Это связано с позицией государств по вопросам американского доллара и гегемонии США. Он также уточнил, что для деловых кругов в самой Турции этот шаг станет благоприятным.Эрчин объяснил, что на сегодняшний день Анкара сталкивается с большим количеством трудностей из-за узко ориентированной торговой политики, БРИКС же поможет государству расширить экономические связи. "Турция уже стала "союзником на нитке". Если Белый дом, поддерживающий террористический коридор на севере Сирии, сделает шаг в ответ на действия Турции, которая хочет принять участие в такой экономической структуре как БРИКС, это может привести к разрыву связей. Кроме того, Турция - независимое государство. Она не является американской колонией", - подчеркнул эксперт, добавив, что вступление Турции в БРИКС рано или поздно произойдет. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
https://1prime.ru/20240915/briks-851575824.html
турция
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, брикс, сша, нато
Политика, ТУРЦИЯ, БРИКС, США, НАТО
"Союзник на нитке": эксперт оценил реакцию США на вступление Турции в БРИКС
Эрчин: Турция не является американской колонией, займёт своё место в БРИКС
АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Западный деловой истэблишмент будет огорчен, если Турция все же присоединится к БРИКС, но Анкара, будучи независимой, будет поступать в своих интересах, подчеркнул экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Ранее помощник президента Росс Юрий Ушаков заявлял, что Турция подала заявку на полноценное членство в организации.
Эрчин уточнил, что Вашингтон имеет достаточное количество деловых партнеров, являющихся членами БРИКС, однако вступление страны-члена Североатлантического альянса будет иметь для США особое значение. Это связано с позицией государств по вопросам американского доллара и гегемонии США. Он также уточнил, что для деловых кругов в самой Турции этот шаг станет благоприятным.
Эрчин объяснил, что на сегодняшний день Анкара сталкивается с большим количеством трудностей из-за узко ориентированной торговой политики, БРИКС же поможет государству расширить экономические связи.
В США прокомментировали решение Турции вступить в БРИКС
"Турция уже стала "союзником на нитке". Если Белый дом, поддерживающий террористический коридор на севере Сирии, сделает шаг в ответ на действия Турции, которая хочет принять участие в такой экономической структуре как БРИКС, это может привести к разрыву связей. Кроме того, Турция - независимое государство. Она не является американской колонией", - подчеркнул эксперт, добавив, что вступление Турции в БРИКС рано или поздно произойдет.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.