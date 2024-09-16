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Президент Аргентины назвал приоритет бюджетной политики на 2025 год

Президент Аргентины назвал приоритет бюджетной политики на 2025 год - 16.09.2024, ПРАЙМ

Президент Аргентины назвал приоритет бюджетной политики на 2025 год

Президент Аргентины Хавьер Милей поставил во главу угла своей бюджетной политики нулевой дефицит и пообещал наложить вето на любой законопроект, который... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T06:49+0300

2024-09-16T06:49+0300

2024-09-16T06:49+0300

экономика

дефицит бюджета

бюджет

аргентина

хавьер милей

расходы

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей поставил во главу угла своей бюджетной политики нулевой дефицит и пообещал наложить вето на любой законопроект, который поставит под угрозу сбалансированность бюджета, следует из его слов. "Дефицит всегда был последствием того, что (правительство) сначала думало, сколько потратить, а потом как обеспечить эти расходы. Мы будем делать наоборот - сначала думать, сколько нам нужно сэкономить, чтобы потом посмотреть, сколько потратить", - сказал Милей, представляя бюджет страны на 2025 год. "Краеугольный камень этого бюджета ... это нулевой дефицит... Мы наложим вето на любой проект, который угрожает сбалансированности бюджета", - подчеркнул президент. Президент в своей речи не привел показателей бюджета. Газета La Nación, ссылаясь на проект бюджета, сообщает что ВВП Аргентины в 2025 году составит 5%, доллар будет стоить 1207 песо (сейчас он стоит 995,57 песо), инфляция замедлится до 18,3% (в этом году она составит 104,4%).

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аргентина

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дефицит бюджета, бюджет, аргентина, хавьер милей, расходы