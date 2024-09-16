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Президент Аргентины назвал приоритет бюджетной политики на 2025 год
Президент Аргентины назвал приоритет бюджетной политики на 2025 год - 16.09.2024, ПРАЙМ
Президент Аргентины назвал приоритет бюджетной политики на 2025 год
Президент Аргентины Хавьер Милей поставил во главу угла своей бюджетной политики нулевой дефицит и пообещал наложить вето на любой законопроект, который... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T06:49+0300
2024-09-16T06:49+0300
2024-09-16T06:49+0300
экономика
дефицит бюджета
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей поставил во главу угла своей бюджетной политики нулевой дефицит и пообещал наложить вето на любой законопроект, который поставит под угрозу сбалансированность бюджета, следует из его слов. "Дефицит всегда был последствием того, что (правительство) сначала думало, сколько потратить, а потом как обеспечить эти расходы. Мы будем делать наоборот - сначала думать, сколько нам нужно сэкономить, чтобы потом посмотреть, сколько потратить", - сказал Милей, представляя бюджет страны на 2025 год. "Краеугольный камень этого бюджета ... это нулевой дефицит... Мы наложим вето на любой проект, который угрожает сбалансированности бюджета", - подчеркнул президент. Президент в своей речи не привел показателей бюджета. Газета La Nación, ссылаясь на проект бюджета, сообщает что ВВП Аргентины в 2025 году составит 5%, доллар будет стоить 1207 песо (сейчас он стоит 995,57 песо), инфляция замедлится до 18,3% (в этом году она составит 104,4%).
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дефицит бюджета, бюджет, аргентина, хавьер милей, расходы
Экономика, дефицит бюджета, бюджет, АРГЕНТИНА, Хавьер Милей, расходы
Президент Аргентины назвал приоритет бюджетной политики на 2025 год
Президент Аргентины обозначил нулевой дефицит приоритетом бюджетной политики на 2025 год
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей поставил во главу угла своей бюджетной политики нулевой дефицит и пообещал наложить вето на любой законопроект, который поставит под угрозу сбалансированность бюджета, следует из его слов.
"Дефицит всегда был последствием того, что (правительство) сначала думало, сколько потратить, а потом как обеспечить эти расходы. Мы будем делать наоборот - сначала думать, сколько нам нужно сэкономить, чтобы потом посмотреть, сколько потратить", - сказал Милей, представляя бюджет страны на 2025 год.
"Краеугольный камень этого бюджета ... это нулевой дефицит... Мы наложим вето на любой проект, который угрожает сбалансированности бюджета", - подчеркнул президент.
Президент в своей речи не привел показателей бюджета.
На Украине закладывают на 2025 год внушительный дефицит бюджета
Газета La Nación, ссылаясь на проект бюджета, сообщает что ВВП Аргентины в 2025 году составит 5%, доллар будет стоить 1207 песо (сейчас он стоит 995,57 песо), инфляция замедлится до 18,3% (в этом году она составит 104,4%).