https://1prime.ru/20240916/defitsit-851595030.html
Развитие ИИ приведет к глобальному дефициту одного металла, пишут СМИ
Развитие ИИ приведет к глобальному дефициту одного металла, пишут СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ
Развитие ИИ приведет к глобальному дефициту одного металла, пишут СМИ
По прогнозу горнодобывающей компании BHP Billiton дальнейшее развитие технология искусственного интеллекта приведет к острому дефициту меди, сообщает Financial... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T13:21+0300
2024-09-16T13:21+0300
2024-09-16T13:21+0300
экономика
развитие ии
дата-центр
обработка данных
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c2d86aa9a8b4bb451e0849ca07dc89bc.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. По прогнозу горнодобывающей компании BHP Billiton дальнейшее развитие технология искусственного интеллекта приведет к острому дефициту меди, сообщает Financial Times.Так, рост затрат металла обусловлен стремительным увеличением числа центров обработки данных и, соответственно, проведением более энергетически затратных операций. В компании сообщают о том, что уже к 2050 году мировой спрос на ресурс возрастет на 3,4 миллиона тонн, а процент потребления меди дата-центрами увеличится с 1% до 6-7%.Согласно прогнозу BHP, мировой спрос на медь аналогично разительно увеличится с 30,4 миллионов тонн в год в 2021 году до 52,5 миллионов тонн к 2050 году.Медь также является критически важным материалом в таких отраслях, как производство силовых кабелей, электрических каров и солнечных ферм. Такой высокий спрос обуславливает обострение дефицита ресурса.
https://1prime.ru/20240915/postavki-851576601.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1fb4408eb0ae2e267065d2cb20f22912.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
развитие ии, дата-центр, обработка данных
Экономика, развитие ИИ, дата-центр, обработка данных
Развитие ИИ приведет к глобальному дефициту одного металла, пишут СМИ
FT: мир столкнется с острым дефицитом меди из-за развития ИИ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ.
По прогнозу горнодобывающей компании BHP Billiton дальнейшее развитие технология искусственного интеллекта приведет к острому дефициту меди, сообщает Financial Times
.
Так, рост затрат металла обусловлен стремительным увеличением числа центров обработки данных и, соответственно, проведением более энергетически затратных операций. В компании сообщают о том, что уже к 2050 году мировой спрос на ресурс возрастет на 3,4 миллиона тонн, а процент потребления меди дата-центрами увеличится с 1% до 6-7%.
Согласно прогнозу BHP, мировой спрос на медь аналогично разительно увеличится с 30,4 миллионов тонн в год в 2021 году до 52,5 миллионов тонн к 2050 году.
Медь также является критически важным материалом в таких отраслях, как производство силовых кабелей, электрических каров и солнечных ферм. Такой высокий спрос обуславливает обострение дефицита ресурса.
В Кремле прокомментировали ограничение поставок урана, титана и никеля