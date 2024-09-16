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Развитие ИИ приведет к глобальному дефициту одного металла, пишут СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Развитие ИИ приведет к глобальному дефициту одного металла, пишут СМИ
Развитие ИИ приведет к глобальному дефициту одного металла, пишут СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ
Развитие ИИ приведет к глобальному дефициту одного металла, пишут СМИ
По прогнозу горнодобывающей компании BHP Billiton дальнейшее развитие технология искусственного интеллекта приведет к острому дефициту меди, сообщает Financial... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T13:21+0300
2024-09-16T13:21+0300
экономика
развитие ии
дата-центр
обработка данных
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. По прогнозу горнодобывающей компании BHP Billiton дальнейшее развитие технология искусственного интеллекта приведет к острому дефициту меди, сообщает Financial Times.Так, рост затрат металла обусловлен стремительным увеличением числа центров обработки данных и, соответственно, проведением более энергетически затратных операций. В компании сообщают о том, что уже к 2050 году мировой спрос на ресурс возрастет на 3,4 миллиона тонн, а процент потребления меди дата-центрами увеличится с 1% до 6-7%.Согласно прогнозу BHP, мировой спрос на медь аналогично разительно увеличится с 30,4 миллионов тонн в год в 2021 году до 52,5 миллионов тонн к 2050 году.Медь также является критически важным материалом в таких отраслях, как производство силовых кабелей, электрических каров и солнечных ферм. Такой высокий спрос обуславливает обострение дефицита ресурса.
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развитие ии, дата-центр, обработка данных
Экономика, развитие ИИ, дата-центр, обработка данных
13:21 16.09.2024
 
Развитие ИИ приведет к глобальному дефициту одного металла, пишут СМИ

FT: мир столкнется с острым дефицитом меди из-за развития ИИ

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. По прогнозу горнодобывающей компании BHP Billiton дальнейшее развитие технология искусственного интеллекта приведет к острому дефициту меди, сообщает Financial Times.
Так, рост затрат металла обусловлен стремительным увеличением числа центров обработки данных и, соответственно, проведением более энергетически затратных операций. В компании сообщают о том, что уже к 2050 году мировой спрос на ресурс возрастет на 3,4 миллиона тонн, а процент потребления меди дата-центрами увеличится с 1% до 6-7%.
Согласно прогнозу BHP, мировой спрос на медь аналогично разительно увеличится с 30,4 миллионов тонн в год в 2021 году до 52,5 миллионов тонн к 2050 году.
Медь также является критически важным материалом в таких отраслях, как производство силовых кабелей, электрических каров и солнечных ферм. Такой высокий спрос обуславливает обострение дефицита ресурса.
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